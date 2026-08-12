Giấy Bãi Bằng - Chất lượng xanh từ thương hiệu phát triển bền vững

ANTD.VN - Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng ngành giấy Việt Nam, Giấy Bãi Bằng đã trở thành thương hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng.

Giấy Bãi Bằng đã trở thành thương hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng

Không chỉ được biết đến bởi chất lượng ổn định, đa dạng sản phẩm, Giấy Bãi Bằng còn từng bước khẳng định hướng đi phát triển bền vững, gắn sản xuất với sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đằng sau mỗi trang giấy là sự kết tinh của công nghệ, trí tuệ và tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO).

Chất lượng tạo dựng giá trị thương hiệu

Trong hành trình phát triển, chất lượng luôn được Tổng Công ty Giấy Việt Nam xác định là yếu tố nền tảng để xây dựng và giữ vững uy tín thương hiệu Giấy Bãi Bằng. Từ những sản phẩm đầu tiên, doanh nghiệp từng bước đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Giấy Bãi Bằng hiện được sản xuất đa dạng với nhiều chủng loại, định lượng, độ trắng và kích thước khác nhau, phục vụ nhiều mục đích sử dụng. Các sản phẩm giấy in, viết, photocopy có độ đồng đều cao, khả năng bắt mực tốt, góp phần tạo nên những bản in rõ nét, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập, làm việc và in ấn.

Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, VINAPACO luôn quan tâm đến trải nghiệm của người sử dụng. Các dòng sản phẩm được nghiên cứu, cải tiến theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, từ giấy phục vụ học sinh, sinh viên đến giấy văn phòng, in ấn và các sản phẩm giấy chế biến khác.

Giấy Bãi Bằng với sự ổn định về chất lượng cùng khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng đã trở thành lựa chọn của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

Hệ thống sản phẩm Giấy Bãi Bằng ngày càng được mở rộng, từ sản xuất giấy cuộn in, viết, copy, kraft đến các sản phẩm giấy chế biến là hướng đi giúp VINAPACO không những nâng cao giá trị sản phẩm mà còn đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Sản xuất xanh từ nguồn nguyên liệu đến từng sản phẩm

Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành công nghiệp giấy, VINAPACO xác định thực hiện song song quá trình sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường. Định hướng này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy phát triển của doanh nghiệp: sản xuất không chỉ hướng tới sản lượng và hiệu quả kinh tế mà còn hài hòa với trách nhiệm bảo vệ môi trường và cộng đồng.

VINAPACO luôn chú trọng đầu tư nâng cấp dây chuyền công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất theo hướng tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường

Quản lý và sử dụng hợp lý từ nguồn nguyên liệu giấy đến quá trình sản xuất tại các nhà máy, đơn vị sản xuất theo hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm thiểu lãng phí và hạn chế tác động đến môi trường.

Cùng với đó, VINAPACO chú trọng đầu tư, nâng cấp dây chuyền công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất theo hướng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguyên liệu và thân thiện hơn với môi trường. Hệ thống xử lý môi trường được quan tâm đầu tư, vận hành đồng bộ nhằm kiểm soát các yếu tố phát sinh trong quá trình sản xuất.

“Xanh hóa” sản xuất không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là nền nâng cao sức cạnh tranh của Giấy Bãi Bằng trong giai đoạn mới.

Đa dạng sản phẩm, đồng hành cùng cuộc sống

Giấy hiện diện trong hầu hết các hoạt động học tập, làm việc và sản xuất kinh doanh. Từ trang vở của học sinh, tài liệu tại các cơ quan, doanh nghiệp đến những bản in, hồ sơ, chứng từ... nhu cầu sử dụng giấy vẫn rất lớn.

Trong học tập, sản phẩm giấy phục vụ ghi chép, làm bài, in tài liệu góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu của học sinh, sinh viên. Trong môi trường công sở, giấy in và photocopy được sử dụng thường xuyên cho văn bản, hồ sơ, tài liệu và chứng từ. Nắm bắt nhu cầu đó, Giấy Bãi Bằng đã và đang hướng tới phát triển nhiều dòng sản phẩm mới phục vụ nhiều nhóm khách hàng tới từ nhiều thị trường trong và ngoài nước.

Không ngừng nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao, chất lượng sản phẩm không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là yếu tố duy trì niềm tin của người tiêu dùng. Từ lựa chọn, quản lý nguyên liệu, vận hành thiết bị đến kiểm soát quy trình và hoàn thiện sản phẩm, tất cả đều hướng tới mục tiêu bảo đảm sự ổn định của sản phẩm khi đến tay khách hàng.

Kinh nghiệm của nhiều thế hệ người lao động kết hợp với tinh thần đổi mới, sáng tạo đã tạo nên nền tảng vững chắc để Giấy Bãi Bằng tiếp tục phát triển trong điều kiện mới.

Mỗi trang giấy Bãi Bằng không chỉ mang giá trị của một sản phẩm công nghiệp mà còn là kết quả của cả quá trình lao động, không ngừng sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của tập thể cán bộ công nhân viên VINAPACO.

Giấy Bãi Bằng với sự ổn định về chất lượng cùng khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng

Trên hành trình phía trước, VINAPACO tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao kỷ luật lao động, năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, sử dụng hiệu quản nguồn tài nguyên, giảm tác động môi trường và đa dạng hóa sản phẩm. Đây là những bước đi cần thiết để thương hiệu Giấy Bãi Bằng vừa giữ vững giá trị truyền thống, vừa đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện đại.

Từ những trang giấy phục vụ học tập, công việc đến các sản phẩm giấy phục vụ sản xuất và đời sống, Giấy Bãi Bằng đang tiếp tục khẳng định giá trị bằng chất lượng, trách nhiệm và định hướng phát triển xanh. Đó cũng là cách một thương hiệu có bề dày gần nửa thế kỷ viết tiếp hành trình phát triển bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của ngành giấy Việt Nam và đời sống xã hội.