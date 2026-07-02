Áp dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền Luật Thủ đô, từ trực tiếp đến trực tuyến

ANTD.VN - Thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền phổ biến Luật Thủ đô của hệ thống chính trị Thủ đô nói chung, CATP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau trên tinh thần công khai minh bạch, tăng cường truyền thông chính sách, áp dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền từ trực tiếp đến trực tuyến, coi trong vai trò của công an cơ sở.

Tại Toạ đàm do Báo An ninh Thủ đô tổ chức, Trung tá Lê Minh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Công tác Chính trị CATP thành phố Hà Nội cho biết công tác thông tin, tuyên truyền, vận động và phổ biến Luật Thủ đô 2026 tới người dân cũng như cán bộ, chiến sỹ Công an Thành phố được triển khai đồng bộ, đa dạng về hình thức để góp phần triển khai luật hiệu quả.

Trung tá Lê Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị, CATP Hà Nội

Luật Thủ đô 2026 có phạm vi tác động lớn, không chỉ giới hạn trong Hà Nội mà còn tác động đến nhiều cơ quan, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực…Luật có nhiều điểm mới đáng chú ý, mang tính khác biệt, đặc thù. Do đó công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật này đặc biệt quan trọng. Thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền phổ biến Luật Thủ đô của hệ thống chính trị Thủ đô nói chung, CATP đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau trên tinh thần công khai minh bạch, tăng cường truyền thông chính sách, áp dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền từ trực tiếp đến trực tuyến, coi trong vai trò của công an cơ sở.

Thời gian tới, Phòng Công tác Chính trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật đặc biệt là Luật Thủ đô để các quy định mới đến được với từng người dân.