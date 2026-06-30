9h sáng nay, Tọa đàm trực tuyến “Luật Thủ đô 2026: Không gian pháp lý đặc biệt để Hà Nội bứt phá phát triển”

Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Luật Thủ đô 2026 đã được Quốc hội thông qua, gồm 9 chương, 36 điều, trong đó điểm cốt lõi là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền tự chủ, tự quyết lớn hơn cho chính quyền Thủ đô.

Được xem là “không gian pháp lý đột phá”, Luật Thủ đô 2026 được kỳ vọng không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý và phát triển đô thị mà còn tạo nền tảng pháp lý đặc biệt quan trọng để Hà Nội thử nghiệm các cơ chế, chính sách mới, tiên phong trong quản trị đô thị hiện đại, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, mở ra dư địa phát triển mới, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Tọa đàm trực tuyến “Luật Thủ đô 2026: Không gian pháp lý đặc biệt để Hà Nội bứt phá phát triển” được Báo An ninh Thủ đô phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung cốt lõi, các điểm mới của Luật Thủ đô 2026 và các văn bản thi hành luật đến các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân;

Qua đó, tạo sự thống nhất và đồng thuận nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Thủ đô 2026 góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Đây cũng là sự kiện hướng tới cột mốc kỷ niệm 50 năm ngày Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu (15/8/1976 – 15/8/2026).

Khách mời tham dự Tọa đàm gồm:

1- Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

2 - Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội

3- Luật sư Hoàng Minh Hiển - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội

4- Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội.

5- Thượng tá, TS Nguyễn Bá Ngự – Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội.

6- Trung tá Đào Việt Long - Phó Trưởng phòng CSGT, CATP Hà Nội.

7- Trung tá Lê Minh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Công tác Chính trị, CATP Hà Nội.

An ninh Thủ đô trân trọng kính mời độc giả quan tâm theo dõi buổi Tọa đàm trên anninhthudo.vn.