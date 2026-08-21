100 USD và "vai diễn" của phóng viên An ninh Thủ đô

Phóng viên An ninh Thủ đô thâm nhập đường dây lừa đảo núp bóng một “hội thảo” huy động vốn

Vị thương gia “xót” mẹ già 80 tuổi rút hàng nghìn USD để kinh doanh

Hôm ấy là buổi chiều muộn một ngày tháng 9-2007, tôi được chỉ huy Ban Nội chính phân công sang Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội để nắm bắt thông tin ban đầu về đường dây huy động ngoại tệ đa cấp có dấu hiệu lừa đảo. Cần nhấn mạnh thời điểm năm 2007, “kinh doanh đa cấp”, “huy động vốn” là những khái niệm còn hết sức mới mẻ. So với những “kỳ nghỉ du lịch” hay “đại án” Mr Pips cùng đồng phạm với hàng loạt tội danh bị điều tra, đề nghị truy tố gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”… thời điểm hiện nay; thì thủ đoạn huy động - chiếm đoạt tiền của người dân của các đối tượng lừa đảo “nguyên sơ” hơn nhiều lần. Tuy nhiên, ngay từ khi ấy, đường dây huy động ngoại tệ đa cấp mà phóng viên An ninh Thủ đô tiếp cận đã hội đủ các yếu tố của tội phạm xuyên quốc gia và sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trở lại cuộc hẹn của phóng viên An ninh Thủ đô tại trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế. Tiếp tôi là một trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Đội Kinh tế thương mại và qua câu chuyện với anh, tôi thật sự bất ngờ khi biết ý định của Cơ quan Công an là “mời” phóng viên An ninh Thủ đô tham gia chuyên án, phối hợp phá án. “Thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý hành vi của các đối tượng chỉ là một phần nội dung của chuyên án. Chỉ huy phòng đã xin ý kiến Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đề nghị Báo An ninh Thủ đô cùng vào cuộc ngay từ giai đoạn đầu tiên để hiểu bản chất vấn đề, nắm thủ đoạn, phương thức lừa đảo để truyền thông, cảnh báo loại tội phạm mới có khả năng gây tán gia bại sản nhiều gia đình”. Đó là thông điệp mà chúng tôi được chuyển tải, qua cán bộ trinh sát Đội Kinh tế thương mại.

Trong gần 1 tháng trời sau đó, tôi được Ban Biên tập và chỉ huy Ban Nội chính tạo điều kiện “gác” mọi nhiệm vụ chuyên môn; hàng ngày chỉ… ăn mặc diện để “đóng vai” nhà đầu tư đang muốn dồn tiền kinh doanh ngoại tệ trên mạng Internet. Sau rất nhiều lần thăm dò, tôi đã thực hiện được cuộc gặp đầu tiên với người có thông tin về đường dây huy động ngoại tệ - đó là một thương gia sống ở một chung cư cao cấp trên địa bàn quận Đống Đa (cũ), Hà Nội. Dĩ nhiên, vị thương gia này không u mê lao vào kinh doanh tiền đa cấp trên mạng. Thời điểm ấy, vị thương gia “ấm ức” vì mẹ của anh đang bị một đồng hương quê ở Bắc Giang gạ gẫm, rủ tham gia đầu tư, làm ăn với… đối tác Mỹ. Chẳng hiểu đồng hương tỉ tê ra sao, mà bà cụ gần 80 tuổi bỏ bê nhà cửa, con cháu, bắt vị thương gia rút hàng nghìn USD trong sổ tiết kiệm ra để “đưa mẹ đầu tư”.

Sau cuộc gặp với vị thương gia, rồi qua mẹ của vị thương gia đó, tôi - người đang có nhiều tiền và tìm cơ hội làm giàu - dần dần tiếp cận được nhóm đối tượng, tự giới thiệu là đại diện - điều hành chi nhánh của các kênh huy động ngoại tệ, gồm: Colonyinvest..., Money100..., C-inves và Lasvegas... Các “kênh” này hoạt động trên nguyên tắc chỉ nhận giao dịch bằng đồng USD. Sau khi báo cáo diễn biến, tình hình và kế hoạch thâm nhập đường dây huy động ngoại tệ của tôi, Ban Biên tập quyết định “đầu tư” cho tôi 100 USD (mức nộp tối thiểu để trở thành thành viên của kênh huy động - đầu tư ngoại tệ), để phục vụ quá trình tìm hiểu, phanh phui thủ đoạn lừa đảo.

“Đụng” phóng viên An ninh Thủ đô… giả

Trước khi được kết nạp thành viên kênh đầu tư huy động vốn, tôi được “nhà đầu tư” tên Vinh hướng dẫn, giới thiệu gặp “cấp trên” tại một quán cà phê trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm (cũ). Theo Vinh, tại cuộc gặp này, “cấp trên” vừa kiểm tra những thành viên mới như tôi, vừa hướng dẫn cách truy cập, bảo quản tài khoản trên kênh đầu tư mang tên “Money100.us”. Đặc biệt, “cấp trên” sẽ tạo điều kiện để chúng tôi hội kiến một “đại gia” đang chơi ở “sân” Lasvegasinvest với mức lãi suất “cứ mở mắt mỗi buổi sáng là có 100 USD”.

Buổi gặp ở quán cà phê, tôi tiếp xúc với một cô gái tên Hà, mà nếu không giới thiệu chắc tôi không dám nghĩ đó là “đại gia”. Đó là cô gái khoảng trên 30 tuổi, dáng… dân buôn hơn là “đại gia” và ấn tượng người đối diện bởi lỗi phát âm “ngọng l - n”. Cô ta hỏi tôi đang công tác ở đâu và đưa cho tôi tấm danh thiếp ghi “Nguyễn Thu Hà - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng cổ phần thương mại Quốc tế Việt Nam, địa chỉ quận Hai Bà Trưng”. Đi cùng vị Tổng Giám đốc này là cô gái ít tuổi hơn, được giới thiệu chức danh thư ký. “Tổng Giám đốc” Hà tỏ ra rất vui, chủ động bắt tay khi biết chúng tôi đã tham gia đầu tư, song hết sức úp mở về mức đầu tư ở sân Lasvegasinvest mà cô ta đang chơi. “Đại gia này mới tham gia trước anh vài ngày, nhưng mức đầu tư rất lớn, cứ mỗi ngày nhận lãi 100 USD” - Vinh giới thiệu. Cứ thế, kẻ tung người hứng, Vinh - Hà nói không chán về các khoản lãi tận đẩu, tận đâu bên Mỹ, cùng dự định làm ăn lớn của họ. Trong câu chuyện, thi thoảng Hà lại đánh mắt sang phía chúng tôi để thăm dò. Mượn “đà” câu chuyện đang vui, tôi hỏi “Tổng Giám đốc” Hà ngoài lĩnh vực xây dựng còn làm thêm mảng nào khác.

Ngồi trước mặt phóng viên An ninh Thủ đô “xịn”, vậy mà rất trôi chảy, Tổng Giám đốc Hà đáp: “Nghề tay trái của mình là làm báo. Mình làm “bên” An ninh Thủ đô”. Đến đây thì chúng tôi đã hình dung phần nào bản chất vị “Tổng Giám đốc” này… Ngày hôm sau, tiến hành kiểm tra lại địa chỉ công ty của Tổng Giám đốc Nguyễn Thu Hà, chúng tôi có thêm phát hiện mới, địa chỉ ghi trong tấm danh thiếp không có công ty nào như trên và càng không có ai là Tổng Giám đốc Nguyễn Thu Hà.

Lật tẩy chân tướng “khởi thủy” chiêu lừa đa cấp

Quá trình tìm hiểu đường dây lừa đảo này, chúng tôi đã dựng được cơ bản phương thức huy động vốn đa cấp: Theo thỏa thuận, “nhà đầu tư” như chúng tôi khi nộp tối thiểu 100 USD sẽ không cần biên nhận, mà được lập và quản lý tài khoản trên mạng. Không quan trọng tuổi tác, quốc tịch, “nhà đầu tư” sau khi nộp 100 USD để mở tài khoản, sẽ được hưởng lãi suất từ 2,5-6%/ngày, tùy hình thức đầu tư. Tuy nhiên, số vốn góp này sẽ không được rút ra mà để đầu tư lâu dài. Tinh thần mà các “nhà sáng lập” áp dụng là: “Lãi suất chỉ là việc nhỏ; “hoa hồng” có được từ việc giới thiệu thêm “nhà đầu tư” mới đáng kể. Càng giới thiệu nhiều người với số tiền càng lớn, “hoa hồng” sẽ càng khủng”. Rất tinh vi, nhóm đối tượng đầu vụ trong những lần gặp các nhà đầu tư mới khuyên không nên dốc toàn bộ gia sản vào đầu tư, để tránh rủi ro trong trường hợp sập mạng! Mà chỉ nên đầu tư 70% tiền trong nhà, còn lại là… giới thiệu người khác tham gia để hưởng “hoa hồng”. Tính nhẩm khi tham gia đầu tư, lãi suất 2,5%/ngày tương đương với 75%/tháng, con số ấy chắc chắn không tổ chức tín dụng nào trên thế giới dám áp dụng.

Cuối tháng 10-2007, tại một quán cà phê sang trọng trên phố Lý Thường Kiệt; cuộc gặp của những “nhà tổ chức lớn” đã diễn ra và “vở kịch” lừa đã hạ màn. Nhóm 4 đối tượng chủ chốt ở các kênh huy động vốn trên đã bị lực lượng Công an mời về trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế khi đang thao thao thuyết giảng cho một nhóm “nhà đầu tư” mới về lợi tức của “kênh” Money100... Tại cơ quan công an, các “nhà tổ chức” thừa nhận chủ yếu là đi vận động người quen, họ hàng để kiếm “hoa hồng”. Còn mặt mũi văn phòng, trụ sở Money100.us hay Lasvegasinvest thế nào, cả 4 đều chưa từng được thấy.

Kết thúc quá trình thâm nhập, chúng tôi triển khai tuyến bài dài kỳ đăng tải. Trước sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, cùng tuyến bài cảnh báo - khuyến cáo thủ đoạn tội phạm mới tinh vi đăng tải trên Báo An ninh Thủ đô, các kênh huy động vốn như Colonyinvest, Money100.us... bất ngờ bị sập. Khi truy cập chỉ nhận được dòng thông báo vô hồn bằng tiếng Anh, đại ý “tài khoản và tên truy cập đã không còn tồn tại”.

19 năm đã trôi qua. Giờ đây, hoạt động kinh doanh đa cấp diễn biến phức tạp hơn, tinh quái hơn. Nhưng, An ninh Thủ đô chúng tôi luôn hài lòng, tâm đắc vì ít nhất ở thời điểm đó, bằng tiếng nói của mình, đã góp sức cảnh báo, ngăn chặn hành vi lừa đảo. Nhiều bạn đọc đã kịp dừng “đầu tư”, nhận ra chân tướng của Money100..., Lasvegas…, khi tiếp nhận thông tin đến từ An ninh Thủ đô.