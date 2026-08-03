Sắc xanh tỏa khắp thị trường chứng khoán, VN-Index tăng hơn 27 điểm phiên đầu tháng 8

ANTD.VN - Thị trường chứng khoán đón nhận luồng sinh khí mới trong phiên giao dịch đầu tháng 8, VN-Index tăng hơn 27 điểm, sắc xanh lan tỏa ở hầu hết các nhóm cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán vừa khép lại tháng 7 không mấy tích cực khi VN-Index giảm hơn 124 điểm, tương ứng giảm gần 6,7%. Tuy nhiên, tâm lý thị trường đã trở nên tương đối tích cực trong phiên giao dịch đầu tuần và cũng là phiên đầu tháng 8. Đây được cho là tháng mà thị trường sẽ chào đón “ngôi sao hy vọng" với nhiều chất xúc tác tích cực, trong đó đáng chú ý là việc công bố rổ chỉ số FTSE GEIS.

Dự kiến ngày 21/08 tới, FTSE Russell sẽ công bố danh mục các cổ phiếu Việt Nam tham gia bộ chỉ số FTSE GEIS, có hiệu lực từ ngày 21/09/2026. Theo ước tính của Chứng khoán MBS, ngay trong đợt cơ cấu đầu tiên dự kiến sẽ có khoảng 150 triệu USD từ các quỹ ETF giải ngân vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, MBS dự báo tổng dòng vốn từ các quỹ ETF thụ động mô phỏng bộ chỉ số FTSE có thể đạt hơn 1,5 tỷ USD trong vòng 1 năm kể từ khi Việt Nam được đưa vào FTSE Emerging. Dòng vốn từ các quỹ đầu tư chủ động được ước tính ở mức 5-8 tỷ USD, tạo dư địa đáng kể cho dòng tiền ngoại quay trở lại thị trường.

Theo lộ trình của FTSE, việc giải ngân sẽ được thực hiện theo bốn giai đoạn, bắt đầu từ ngày 21/09/2026 với tỷ trọng khoảng 10%, tương ứng khoảng 150 triệu USD; sau đó tiếp tục được nâng lên 20%, 35% và hoàn tất vào tháng 09/2027.

Chứng khoán giao dịch tích cực trong phiên đầu tháng mới

Quay trở lại diễn biến thị trường phiên hôm nay, các chỉ số giao dịch với sắc xanh trong toàn bộ phiên. Bên cạnh các cổ phiếu ngân hàng đóng góp lớn nhất cho đà tăng của chỉ số chung, cặp đôi FPT-FRT đang là điểm sáng, tăng sát giá trần trong phiên sáng.

Tạm dừng nghỉ trưa, VN-Index tăng 20,17 điểm (+1,16%), lên 1.755,95 điểm, với 207 mã tăng và 97 mã giảm.

Nhóm VN30 chốt phiên tăng 31 điểm khi có tới 22 mã tăng và chỉ còn 5 mã giảm, trong đó, FPT tăng tốt nhất ở mức 5,4%.

Trên sàn HNX sáng nay có 62 mã tăng và 57 mã giảm, HNX-Index tăng 7,96 điểm (+2,93%) lên 279,21 điểm. UPCoM-Index cũng tăng 0,44 điểm (+0,35%) lên 127,03 điểm.

Phiên chiều, diễn biến thị trường càng trở nên tích cực hơn. Số mã tăng trên HOSE nới rộng với 257 mã, trong khi số mã giảm chỉ còn 76.

Cặp đôi FPT – FRT được đẩy lên mức giá trần khi chốt phiên với FPT được khối ngoại mua ròng tới gần 526 tỷ đồng, FRT được mua ròng gần 89 tỷ đồng.

MBB cũng tăng vọt, chốt phiên với mức tăng “chạm trần” 6,7%. Hôm nay, cổ đông MBB đón tin vui về việc ngày 12/8 tới đây, MB sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, đồng thời chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nhìn chung, các nhóm cổ phiếu đều đồng loạt tăng, trong đó đà tăng ở nhóm vốn hóa lớn là động lực chính của chỉ số. VN30-Index tăng tới 45,62 điểm (+2,44%) lên 1.917,69 điểm với 24/30 cổ phiếu trong rổ chốt phiên trong sắc xanh.

VN-Index nới rộng đà tăng cuối phiên lên 27,06 điểm (+1,56%) lên 1.762,84 điểm. Giao dịch thị trường khá sôi động với 770,85 triệu đơn vị khớp lệnh trên sàn này, giá trị giao dịch 19.275 tỷ đồng.

Điểm sáng là khối ngoại mua ròng tới hơn 1.060 tỷ đồng. Ngoài FPT, khối này cũng mua ròng 283 tỷ đồng HPG, 136 tỷ đồng VCB…

HNX-Index hôm nay chốt phiên với mức tăng 8,03 điểm (+2,96%) lên 279,28 điểm. Trên sàn có 95 mã tăng, 52 mã giảm. Khối lượng giao dịch gần 65 triệu đơn vị, giá trị 996 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 19 tỷ đồng.

UPCoM-Index tăng nhẹ 0,08 điểm (+0,06%) lên 126,67 điểm với 169 mã tăng, 84 mã giảm. Khối lượng giao dịch 28,5 triệu đơn vị, giá trị 411 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng gần 19 tỷ đồng trên sàn này.