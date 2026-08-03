Sức sống hàng Việt: Đưa đặc sản địa phương tới muôn nơi

ANTD.VN - Đặc sản của 10 địa phương trên cả nước đã được giới thiệu với người tiêu dùng Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung qua chương trình “Sức sống hàng Việt”. Bước đầu, chương trình đã mang lại những kết quả khả quan.

Cục trưởng Trần Hữu Linh (bên trái), Bí thư tỉnh Đoàn Lạng Sơn (giữa) và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tham quan gian hàng quảng bá, giới thiệu Na Chi Lăng

Những kết quả bước đầu

Cuối tuần qua, chương trình “Sức sống hàng Việt” với chủ đề “Lạng Sơn Corner” đã diễn ra tại Hà Nội. Trong 3 ngày (từ 31/7-2/8), chương trình đã thu được những kết quả ngoài mong đợi. Hơn 1,2 tấn na Chi Lăng đã được tiêu thụ sau 3 ngày diễn ra chương trình; trong đó phiên livestream tối 31/7 cũng ghi nhận sức mua tích cực khi gần 100 đơn hàng, tương đương hơn 300 kg na, được tiêu thụ chỉ sau khoảng 30 phút phát sóng.

Ông Nguyễn Trí Tuấn- đại diện Hợp tác xã dịch vụ và sản xuất nông nghiệp Đồng Mỏ - đơn vị tham gia chương trình - cho biết, kết quả tiêu thụ vượt ngoài kỳ vọng của hợp tác xã.

"Chúng tôi thực sự bất ngờ trước sự đón nhận của người tiêu dùng Hà Nội. Ban đầu, hợp tác xã xác định đây là cơ hội để giới thiệu sản phẩm và tiêu thụ một phần sản lượng trong chính vụ. Tuy nhiên, chỉ sau ba ngày, lượng na bán ra đã vượt 1,2 tấn. Đặc biệt, phiên livestream đầu tiên chốt gần 100 đơn hàng chỉ trong khoảng 30 phút là kết quả mà chúng tôi không nghĩ tới"- ông Nguyễn Trí Tuấn nói.

Theo ông Bùi Quốc Khánh - Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn, hiện Lạng Sơn có hơn 170 sản phẩm OCOP, trong đó có 9 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, còn lại là sản phẩm 3 sao. Bên cạnh đó, địa phương còn nhiều nông sản đặc trưng cần tiếp tục được quảng bá để mở rộng thị trường.

Các sản phẩm nông sản nổi tiếng của địa phương có thể kể đến là: hoa hồi, na Chi Lăng, thạch đen, rượu Mẫu Sơn, vịt quay, heo quay... Trong đó, hoa hồi được đánh giá có chất lượng cao và là một trong những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Nhiều sản phẩm chế biến từ hoa hồi hiện đã được xuất khẩu sang một số thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ.

Lạng Sơn là địa phương thứ 10 trên cả nước tham gia chương trình “Sức sống hàng Việt” do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức. Trước đó, Bắc Ninh, Lai Châu, Hà Tĩnh, Thừa Thiên- Huế… đều tham gia chương trình với những đặc sản nổi tiếng của địa phương.

Tại các chương trình này, lượng người quan tâm tham quan trực tiếp tại 62 Tràng Tiền (nơi giới thiệu trực tiếp sản phẩm “Sức sống hàng Việt”) và theo dõi các phiên livestream trên kênh TikTok của chương trình rất đông đảo, bao gồm cả khách hàng là người Việt Nam và người nước ngoài.

Hiệu quả của chương trình không chỉ thể hiện ở con số hàng hóa tiêu thụ được qua những ngày ngắn ngủi của chương trình, mà thể hiện khát vọng đưa sản phẩm đặc sản của địa phương tới đông đảo người tiêu dùng hơn.

Mở rộng không gian tiêu thụ cho hàng Việt

Ông Trần Hữu Linh- Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, việc đưa đặc sản địa phương hiện diện tại tuyến phố trung tâm Hà Nội- Tràng Tiền là một trong những cách làm cụ thể nhằm kết nối cung – cầu, đưa hàng Việt tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trong các không gian tiêu dùng trọng điểm, qua đó nâng cao khả năng nhận diện, mở rộng kênh phân phối và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước.

Theo ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn- Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, không chỉ hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo mùa vụ, chương trình "Sức sống hàng Việt" còn tạo điều kiện để các hợp tác xã, doanh nghiệp và chủ thể OCOP giới thiệu sản phẩm, vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất đến người tiêu dùng. Việc kết hợp giữa không gian trải nghiệm với các phiên livestream đã mở rộng phương thức tiếp cận thị trường, đáp ứng xu hướng mua sắm đa kênh và góp phần tăng hiệu quả kết nối cung - cầu.

Ở góc độ địa phương, ông Bùi Quốc Khánh đánh giá, chương trình "Sức sống hàng Việt" là một mô hình có ý nghĩa thiết thực đối với các địa phương. Thông qua những chương trình như "Lạng Sơn Corner", các sản phẩm nông sản đặc trưng có thêm cơ hội được giới thiệu, quảng bá rộng rãi tới người tiêu dùng. Đây là cầu nối quan trọng giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và khách hàng, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm thu nhập cho người dân.

Đối với na Chi Lăng, mặc dù là sản phẩm có thương hiệu và được người tiêu dùng trong nước biết đến, song việc mở rộng thị trường xuất khẩu vẫn còn gặp khó khăn. Theo ông Khánh, hiện sản phẩm na của Lạng Sơn chưa được phía Trung Quốc cấp phép nhập khẩu chính ngạch. Đây là một trong những vấn đề địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Công Thương trong quá trình làm việc với các cơ quan chức năng của nước bạn, qua đó mở thêm đầu ra cho sản phẩm.

Tại chương trình, các địa phương cũng nêu kiến nghị cụ thể với Bộ Công Thương để được hỗ trợ nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu để đưa sản phẩm đi xa hơn.