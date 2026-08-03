Bổ sung gần 3,6 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế trong 7 tháng đầu năm

ANTD.VN - Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 giảm mạnh, nhưng tính chung 7 tháng, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế vẫn tăng đáng kể.

Doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và quy mô

Sáng 3-8, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, trong tháng 7, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Số doanh nghiệp này đã bổ sung số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82,0 nghìn lao động cho nền kinh tế.

So với tháng 6, doanh nghiệp mới tháng 7 giảm 15,5% về số lượng, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp cũng giảm 13,9%, nhưng số vốn tăng 41,6% về số vốn đăng ký và tăng 3,8% về số lao động.

Nguyên nhân là do vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 đạt 11,7 tỷ đồng, giảm 31,3% so với tháng trước nhưng tăng 64,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, tháng Bảy, cả nước cũng có 8.723 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 20,4% so với tháng trước và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2025; có 10.382 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 3,9% và tăng 136,8%; có 7.209 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 45,4% và tăng 269,9%.

Tính chung 7 tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.518,9 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 597,3 nghìn lao động, tăng 16,9% về số doanh nghiệp, tăng 63,6% về vốn đăng ký và giảm 10,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2026 đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong bảy tháng năm 2026 đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, cả nước có gần 61,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bảy tháng năm 2026 lên gần 187,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân một tháng có 26,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 7 tháng là hơn 87,5 nghìn doanh nghiệp, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước; hơn 36,6 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 11,7%; gần 31,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,7%. Bình quân một tháng, có 22,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.