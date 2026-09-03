Du khách xúc động dự lễ thượng cờ linh thiêng trên đỉnh Fansipan dịp 2/9

ANTD.VN -Ngay trong những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Fansipan đã đón hàng nghìn du khách trong không khí rộn ràng sắc cờ hoa. Hành trình chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” ở độ cao 3.143m không chỉ mang đến những trải nghiệm thiên nhiên - văn hóa độc đáo mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt trong lòng mỗi du khách.

Tâm điểm tạo nên sức hút đỉnh điểm trong dịp Tết Độc lập năm nay chính là combo trải nghiệm giới hạn “Đón bình minh trên đỉnh Fansipan”. Mở màn vào sáng 31/8, combo “Đón bình minh trên đỉnh Fansipan” phiên bản giới hạn đã đưa những vị khách may mắn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thú vị. Đó là sự hồi hồi, háo hức xen lẫn niềm vỡ òa xúc động khi lần đầu tiên được chìm đắm trong khoảnh khắc hừng đông ngoạn mục trên “Nóc nhà Đông Dương”.

Không chỉ là đặc quyền đón ánh mặt trời rực rỡ nhô lên giữa biển mây bồng bềnh, du khách sở hữu tấm vé giới hạn này còn được thưởng thức điểm tâm ấm áp ngay tại Cafe Du Soleil. Nhâm nhi tách cà phê nóng, thưởng thức bánh ngọt và ngắm nhìn dãy Hoàng Liên Sơn thức giấc trong nắng sớm là khoảnh khắc thư thái vô giá giữa lưng chừng trời. Combo “Đón bình minh” tiếp tục được triển khai trong sáng 1/9 dành cho những du khách muốn tận hưởng trọn vẹn hành trình “có một không hai” này.

Sau giây phút đón hừng đông, tâm điểm cảm xúc và là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trên đỉnh Fansipan chính là Lễ thượng cờ trang nghiêm. Trong ánh bình minh rực rỡ của mùa Tết Độc lập, giữa đại ngàn mây cuộn bồng bềnh ở độ cao 3.143m, lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trong tiếng Quốc ca hùng tráng vang vọng đại ngàn.

Lễ thượng cờ quy mô lớn tiếp tục được khu du lịch tổ chức trong các ngày 1/9 và 2/9. Dịp này, Sun World Fansipan Legend cũng trao tặng 500 chiếc áo cờ đỏ sao vàng mỗi ngày cùng băng rôn, sticker cho du khách.

Rời không gian thiêng liêng trên đỉnh cao, hành trình xuôi dòng thưởng ngoạn đưa du khách đắm chìm vào bức tranh mùa thu đẹp nhất năm của Sa Pa. Từ ô cửa cabin cáp treo di chuyển xuống, thung lũng Mường Hoa hiện ra ngoạn mục với những thửa ruộng bậc thang đồng loạt ngả vàng chín rộ, mềm mại như dải lụa vàng thả giữa xanh thẫm núi rừng.

Ở độ cao hơn 3.000m, du khách bị mê hoặc bởi những thảm hoa dơn thóc rực rỡ sắc cam ôm trọn lấy quần thể kiến trúc tâm linh uy nghiêm. Sự kết hợp giữa kiệt tác nhân tạo và sự kỳ vĩ của thiên nhiên tạo nên một khung cảnh thoát tục. Bên cạnh đó, sắc đỏ rực của hoa xác pháo dệt nên dải lụa thắm dọc sườn đồi, cùng muôn hoa cẩm tú cầu, hoa hồng chao nghiêng trong gió biến Fansipan thành một "thiên đường hoa" ngợp ngời sắc màu.

Ga Mường Hoa rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Xuôi theo cung đường xuống núi, tàu hỏa leo núi Mường Hoa cũng khoác áo mới rực rỡ cờ hoa, đưa du khách len lỏi qua sườn núi, ngắm trọn thung lũng Mường Hoa mùa lúa chín hoà cùng sắc đỏ vàng rộn ràng trong không khí Tết Độc lập.

Bản Mây rực rỡ không khí Lễ hội Thổ cẩm. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Dưới chân núi, Bản Mây chào đón du khách bằng bầu không khí hội hè rộn ràng của Lễ hội Thổ cẩm (kéo dài đến hết ngày 6/9). Tiếng khèn vang vọng, tiếng trống dồn dập hòa cùng những điệu múa xòe uyển chuyển, trò chơi nhảy sạp rộn rã và sắc màu thổ cẩm rực rỡ đã dệt nên một bức tranh văn hóa vùng cao sống động. “Fansipan mùa này đẹp đến nao lòng. Ban đầu gia đình tôi chỉ định lên check-in dịp 2/9, nhưng không ngờ lại được hòa mình vào không khí lễ hội đậm đà sắc màu văn hóa thế này. Đây thực sự là kỳ nghỉ vô cùng đáng giá”- Chị Nguyễn Minh Anh (du khách Hà Nội) hào hứng.

Bản Mây dịp Quốc khánh 2/9 cũng được trang trí ngợp ngời cờ hoa, biến không gian bản làng thêm rực rỡ và trở thành bối cảnh lý tưởng cho du khách check in, lưu giữ kỷ niệm.

Đặc biệt, các tiểu cảnh mang màu sắc hoài niệm như “Góc phố ngày Độc lập”, “Bức thư hòa bình” ở khu vực Thung lũng hoa hồng hay “Trạm tin chiến thắng vùng cao” tại Sân Mây trở thành những điểm dừng chân được nhiều bạn trẻ yêu thích. Giữa không gian cờ hoa và mây núi Fansipan, du khách hào hứng check-in, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hội lớn của đất nước.

Sau những giây phút lắng đọng tâm hồn, hành trình khám phá Fansipan dịp Quốc khánh 2/9 tiếp tục được nối dài với bản đồ ẩm thực phong phú. Du khách có thể thưởng thức các món ăn vùng cao đậm vị tại Chợ Quê, thưởng tiệc buffet thịnh soạn tại nhà hàng Vân Sam, hay đơn giản là nhâm nhi tách cà phê ấm nóng ngắm biển mây tại các thương hiệu nổi tiếng như Starbucks, Phê La…

Sự hòa quyện giữa thiên nhiên rực rỡ, văn hóa bản địa sống động và Lễ thượng cờ thiêng liêng đã biến "Nóc nhà Đông Dương" thành điểm hẹn ý nghĩa và đa trải nghiệm không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9.