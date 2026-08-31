Không gian ngợp sắc đỏ tại Sun World Ha Nam hút khách 'check in'

ANTD.VN -Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ đã ghi nhận hàng nghìn du khách đổ về Công viên nước Sun World Ha Nam (Hà Nam) vui chơi, giải trí. Không gian trang trí rực rỡ sắc đỏ cờ hoa, những khung cảnh mang thông điệp “Tự hào” cho đến những trò chơi giải nhiệt sảng khoái, tất cả mang đến những cảm xúc thăng hoa và đáng nhớ cho du khách.

Ngay từ đường dẫn vào lối qua cổng soát vé, không gian Sun World Ha Nam đã khoác lên mình "tấm áo mới" rực rỡ sắc đỏ. Hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng cùng cờ dây tung bay phấp phới, tạo nên khung cảnh ấn tượng, thu hút du khách check in.

Cụm photobooth nổi 3D thiết kế công phu với thông điệp "Chạm - Tự hào trở thành tâm điểm thu hút đông đảo du khách dừng chân.

Không khí đón Quốc khánh cũng trở nên rộn ràng tại Sun World Ha Nam khi nhiều nhóm du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên các tiểu cảnh và không gian được trang hoàng ngập sắc đỏ. Những lá cờ Tổ quốc tung bay trước cổng khu vui chơi càng làm nổi bật không khí tự hào, phấn khởi trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9. “Chúng tôi chọn Hà Nam làm điểm đến mở màn cho kỳ nghỉ 2/9 năm nay. Không khí ở đây thực sự tưng bừng, từ cảnh quan được trang hoàng rực rỡ đến không khí vui chơi, trải nghiệm sôi động, tất cả đều mang đến những cảm xúc đáng nhớ” – bạn Lê Minh Anh (22 tuổi, du khách từ Hải Phòng) hào hứng bày tỏ.

Đặc biệt, chương trình tặng bỏng ngô miễn phí dành cho du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng dịp này càng làm bầu không khí thêm sôi nổi, ấm áp.

Sau khi check in với không gian mang đậm tinh thần cách mạng và tự hào dân tộc, du khách thỏa sức vui chơi với hệ thống trò chơi giải trí đẳng cấp tại công viên. Với 14 tổ hợp trò chơi hiện đại và 40 đường trượt độc đáo, các bể tạo sóng và đường trượt cảm giác mạnh khắp công viên mang đến tiếng cười đùa, reo hò sảng khoái của du khách.

Hiện Công viên nước Sun World Ha Nam vẫn đang áp dụng chương trình ưu đãi đồng giá vé cực kỳ hấp dẫn (chỉ 150.000 đồng/vé) dành cho trọn khung giờ từ 9h30 đến 18h30 đến hết ngày 2/9/2026, mang lại cơ hội trải nghiệm tuyệt vời cho mọi gia đình và nhóm bạn trẻ.

Với vị trí cửa ngõ giao thông thuận tiện cùng mức chi phí hợp lý, công viên nước đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người dân nội tỉnh Ninh Bình lẫn các địa phương lân cận. “Cả gia đình tôi đều thích đến chơi Sun World Ha Nam. Không chỉ có ưu đãi giá vé rất tốt cho người dân chúng tôi, các hoạt động từ check-in cờ hoa đến chợ quê tem phiếu đều mang lại cảm giác rất tự hào. Không cần phải đi đâu xa, ngay tại quê nhà cũng đã có một kỳ nghỉ lễ 2/9 trọn vẹn và đáng nhớ!” - chị Trần Thị Thu Hà (32 tuổi, phường Hà Nam) hồ hởi chia sẻ.

Tối cùng ngày, người dân và du khách còn được thưởng thức những màn pháo hoa mãn nhãn tại khu vực phía Tây Nam Công viên Sun World Ha Nam, mang đến những khoảnh khắc thăng hoa, đầy cảm xúc trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Được biết, Tập đoàn Sun Group sẽ tiếp tục tổ chức màn trình diễn pháo hoa tầm cao đặc biệt vào tối 2/9 tại khu vực này.