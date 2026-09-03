Lương thực, thực phẩm giảm giá

ANTD.VN - Giá lương thực, thực phẩm giảm trong tháng 8-2026 giúp cuộc sống của người dân ổn định hơn.

Giá gạo giảm nhẹ trong tháng 8

Ngày 3-9, Cục Thống kê công bố tình hình kinh tế- xã hội tháng 8-2026 và 8 tháng đầu năm.

Theo đó, trong tháng 8, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhẹ 0,03% so với tháng trước. Trong đó, chỉ số giá nhóm lương thực giảm 0,04%.

Trong tháng, giá gạo giảm 0,17%, gạo tẻ thường giảm 0,09%; gạo tẻ ngon giảm 0,41%; gạo nếp giảm 0,3%; gạo lứt tẻ giảm 0,08%. giá gạo tẻ thường dao động từ 14.700-16.800 đồng/kg; giá gạo Bắc Hương từ 20.300-21.900 đồng/kg; giá gạo tẻ ngon Nàng Thơm chợ Đào từ 21.900-23.700 đồng/kg; giá gạo nếp từ 26.600-38.500 đồng/kg.

Giá gạo trong nước giảm theo xu hướng của thị trường xuất khẩu trong bối cảnh nguồn cung gạo thế giới dồi dào, cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu gia tăng, nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn chậm lại.

Cùng với diễn biến giảm giá gạo thì giá các sản phẩm chế biến từ gạo giảm như: bún, bánh phở, bánh đa giảm cũng 0,23%.

Ở chiều ngược lại, giá một số mặt hàng tăng so với tháng trước, giá khoai tăng 1,08%; ngô tăng 0,63%; bánh mì tăng 0,52%; ngũ cốc khác tăng 0,33%; bột ngô tăng 0,28%; mì sợi, mì, phở/ cháo ăn liền tăng 0,27%; miến tăng 0,26%.

Tương tự, chỉ số giá nhóm thực phẩm tháng 8-2026 cũng giảm 0,05% so với tháng trước, chủ yếu giảm giá ở một số mặt hàng là: Giá thịt lợn tháng 8-2026 giảm 0,7% do sức mua trên thị trường chậm, trong đó nhu cầu tiêu dùng có xu hướng giảm trong tháng Vu Lan (tháng 7 âm lịch), kết hợp với việc các bếp ăn bán trú trường học chưa hoạt động trở lại trước kỳ khai giảng năm học mới.

Tính đến ngày 25-8-2026, giá lợn hơi bình quân cả nước dao động trong khoảng 57.000-60.000 đồng/kg. Theo đó, giá mỡ động vật giảm 0,37%; nội tạng động vật giảm 0,25%; giá thịt gia súc đông lạnh giảm 0,17%; thịt quay, giò, chả giảm 0,06%.

Trong tháng, giá thịt gia cầm cũng giảm 0,31% do nguồn cung trên thị trường ở mức cao trong khi sức mua của người tiêu dùng chậm. Trong đó, giá thịt gà giảm 0,26%; thịt gia cầm khác giảm 0,51%.

Giá thủy sản tươi sống tháng 8-2026 giảm 0,15% do nguồn cung thủy sản trên thị trường tương đối dồi dào trong khi nhu cầu tiêu dùng giảm. Trong đó, giá nhóm tôm tươi hoặc ướp lạnh giảm 0,45%; cá tươi hoặc ướp lạnh giảm 0,04%.

Bên cạnh các mặt hàng giảm giá, một số mặt hàng thực phẩm trong tháng có giá tăng so với tháng trước như: giá quả tươi, chế biến tăng 0,18% so với tháng trước do nhu cầu tiêu thụ trái cây tươi tăng cao trong dịp Vu Lan và một số loại quả giảm nguồn cung khi vào cuối vụ; Giá trứng các loại tăng 2,09%, chủ yếu do nhu cầu thu mua trứng làm nguyên liệu phục vụ sản xuất bánh Trung thu tăng. Cùng đó, việc đàn gia cầm bước vào giai đoạn tái đàn khiến sản lượng trứng giảm, trong khi chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, giá cả nhóm rau tươi, khô, chè, cà phê, ca cao, bơ, phô mai… cũng tăng.

Giá lương thực, thực phẩm giảm nhẹ giúp đời sống nhân dân ổn định. Theo kết quả sơ bộ Điều tra lao động việc làm, tình hình đời sống dân cư trong tháng Tám nhìn chung duy trì ổn định.

Cơ quan thống kê cũng chỉ ra một số lo ngại chính của người dân trong tháng qua sau khi tiến hành khảo sát. Cụ thể, các hộ gia đình được khảo sát cho biết: 36,0% hộ đang phải chịu ảnh hưởng do giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao; 7,6% hộ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai, biến đổi khí hậu; 3,7% hộ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng; 2,9% hộ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với con người; 2,2% hộ chịu ảnh hưởng do thành viên hộ bị ốm, bệnh, chấn thương nặng hoặc tử vong và 0,5% hộ chịu ảnh hưởng của hỏa hoạn, cháy nổ.