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Doanh nghiệp FDI chiếm hơn 76% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước

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V.H

ANTD.VN - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 503 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76,24% tổng giá trị trao đổi thương mại của cả nước.

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Xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI gia tăng

Dẫn số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, trong tháng 7-2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI tiếp tục tăng.

Tính chung 7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 503 USD, tăng 38,81% so với cùng kỳ năm 2025; chiếm tỷ trọng 76,24% tổng giá trị trao đổi thương mại của cả nước (cao hơn mức 70,4% của cùng kỳ năm 2025).

Trong đó, xuất khẩu hàng hoá của khối doanh nghiệp FDI trong 7 tháng năm 2026, 255,09 tỷ USD, tăng 26,47% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 7 tháng năm 2026, có 20 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 90,35% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó có 5 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 73,54%).

Về cán cân thương mại, trong tháng 7/2026, khu vực doanh nghiệp FDI nhập siêu đạt 0,12 tỷ USD. Tổng giá trị xuất siêu của khối doanh nghiệp FDI trong 7 tháng năm 2026 đạt 7,19 tỷ USD, giảm 72,37% so với mức 26,01 tỷ USD của cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, các doanh nghiệp cả nước nhập siêu 20,32 tỷ USD trong 7 tháng.

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Từ khóa:

#doanh nghiệp FDI #xuất nhập khẩu

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