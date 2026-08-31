Prudential Việt Nam kinh doanh ra sao trong nửa đầu năm?

ANTD.VN - Prudential Việt Nam báo lãi trước thuế 2.430 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, gần gấp 3 lần cùng kỳ, đồng thời chuyển hơn 5.100 tỷ đồng lợi nhuận về công ty mẹ.

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho thấy, một khoản lớn lợi nhuận đã được Prudential Việt Nam chuyển về công ty mẹ ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh doanh nghiệp bảo hiểm này ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể.

Cụ thể, Prudential Việt Nam đã chuyển 5.104 tỷ đồng lợi nhuận về công ty mẹ trong nửa đầu năm. Giao dịch này góp phần khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp âm hơn 1.500 tỷ đồng, thay vì dương trên 1.000 tỷ đồng như cùng kỳ năm 2025.

Prudential Việt Nam nửa đầu năm ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh.

Trái chiều với diễn biến dòng tiền, hoạt động kinh doanh của Prudential Việt Nam lại ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Sau 6 tháng, doanh nghiệp đạt 2.430 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 199% so với cùng kỳ, tương đương gần gấp 3 lần chỉ sau một năm.

Đà tăng lợi nhuận được hỗ trợ bởi quy mô doanh thu khá lớn. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm mang về 8.219 tỷ đồng, còn mảng đầu tư ghi nhận 6.078 tỷ đồng doanh thu. Trong đó, phần doanh thu đầu tư phân bổ cho khách hàng tham gia các quỹ liên kết đơn vị ở mức hơn 1,3 tỷ đồng.

Phía chi phí, Prudential Việt Nam phải chi 8.368 tỷ đồng cho bồi thường và các khoản quyền lợi bảo hiểm khác, tăng khoảng 13% so với nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, mức tăng này không làm ảnh hưởng đến đà cải thiện mạnh của lợi nhuận trước thuế.

Không chỉ lợi nhuận tăng, quy mô bảng cân đối của Prudential Việt Nam cũng tiếp tục mở rộng. Đến ngày 30/6, tổng tài sản đạt 196.755 tỷ đồng, cao hơn khoảng 2% so với đầu năm. Riêng khối tài sản đầu tư lên tới 179.933 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng tài sản và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trái phiếu đang chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của doanh nghiệp với giá trị 92.281 tỷ đồng tại cuối tháng 6. Khoảng 75.182 tỷ đồng trong số này, tương đương 81%, được rót vào trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Cơ cấu trên cho thấy Prudential Việt Nam vẫn ưu tiên các tài sản có mức độ an toàn tương đối cao trong danh mục đầu tư, phù hợp với yêu cầu quản lý nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bảo đảm khả năng thực hiện các nghĩa vụ với người tham gia bảo hiểm.