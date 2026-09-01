Kiệt sức ở sân bay Phú Quốc, không người thân bên cạnh: Chuyện gì đã xảy ra với nam du khách 24 tuổi?

ANTD.VN -Đang chuẩn bị lên máy bay rời đảo ngọc để quay về Thái Lan làm việc, nam du khách Myanmar bất ngờ nôn ra máu và lả đi. Từ sân bay đến phòng cấp cứu Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, từng phút được rút ngắn để bệnh nhân được kịp thời nội soi cầm máu.

Sáng 28/8, nam du khách Myanmar Au.P.M., sinh năm 2002, đang có mặt tại sân bay Phú Quốc để sang Thái Lan thì sức khỏe đột ngột chuyển xấu. Trước đó, anh đã nhiều ngày đau từng cơn vùng thượng vị và tối 27/8 bắt đầu nôn ra máu, nhưng sáng hôm sau vẫn cố ra sân bay để tiếp tục hành trình.

Sau khi được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân trẻ tuổi người Myanmar đã hồi phục, tỉnh táo

Tại sân bay, thể trạng người bệnh suy kiệt rõ rệt, không còn đủ sức tiếp tục chuyến bay. Lực lượng y tế tại sân bay Phú Quốc đã nhanh chóng sơ cứu và kích hoạt quy trình chuyển viện khẩn cấp; kết nối đầu tiên với Bệnh Viện Mặt Trời Phú Quốc để người bệnh được đưa thẳng vào khoa Cấp cứu Bệnh viện.

Cuộc chạy đua với tình trạng mất máu

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định Au.P.M. bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng, lượng máu mất nhiều. Nội soi cho thấy tổn thương nằm ở bờ cong dạ dày - vị trí tương đối phức tạp khi can thiệp.

Với tình trạng xuất huyết tiêu hóa nặng, số lượng máu mất nhiều: người bệnh có thể nhanh chóng bị đe dọa tính mạng nếu không được nội soi cầm máu kịp thời.

Ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai bù dịch, dùng thuốc giảm tiết dạ dày, truyền 2 đơn vị máu và nội soi dạ dày - tá tràng cấp cứu xác định tổn thương và kẹp clip cầm máu khẩn cấp.

Đến chiều cùng ngày, người bệnh đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn phục hồi rõ rệt và tiếp tục được theo dõi sau can thiệp.

Nhớ lại thời điểm ở sân bay, Au.P.M. cho biết anh gần như kiệt sức, hoảng loạn vì cơn đau và không biết mình có thể sống sót hay không. Không có người thân đi cùng, anh bày tỏ sự cảm kích khi được hỗ trợ kịp thời từ sân bay đến bệnh viện.

Khẩn cấp từng phút trong khoảng “thời gian vàng” để kịp xử trí ngay tại đảo

Ca bệnh xuất huyết tiêu hóa có thể không quá hiếm khi ở đất liền, nhưng với một chàng trai trẻ, không có người thân bên cạnh, tại một đất nước lạ, đây lại là một sự cố nghiêm trọng.

Việc cấp cứu kịp thời từ sân bay về bệnh viện có ý nghĩa rất quan trọng với một đảo du lịch quốc tế như Phú Quốc.(Ảnh minh hoạ)

Nếu ở đất liền, người bệnh có thể tiếp cận mạng lưới cơ sở y tế và phương tiện vận chuyển liên tục, thì tại Phú Quốc, việc chuyển một ca bệnh nặng ra khỏi đảo luôn cần thêm thời gian. Với những tình trạng cần hồi sức và can thiệp khẩn cấp, mỗi khoảng chờ đợi đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội kiểm soát bệnh. Bởi vậy, năng lực xử trí ngay tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt.

Trong trường hợp của Au.P.M., thay vì tìm cách đưa vào đất liền khi xuất huyết vẫn diễn tiến, bệnh nhân được chuyển thẳng từ sân bay tới khoa Cấp cứu. Các bước hồi sức, truyền máu, nội soi và cầm máu được triển khai sớm, hạn chế tối đa thời gian chờ giữa các khâu.

Giá trị của năng lực này càng rõ với du khách quốc tế: không quen địa bàn, có thể gặp trở ngại về ngôn ngữ và không có người thân đi cùng, họ rất dễ rơi vào thế bị động khi xảy ra sự cố y tế.

Một hệ thống có thể phát hiện - tiếp nhận - hồi sức - điều trị ngay trên đảo vì thế không chỉ là câu chuyện chuyên môn của một bệnh viện, mà là một phần năng lực bảo đảm an toàn của điểm đến.

Từ sân bay đến bệnh viện và khu nghỉ dưỡng - mạng lưới an toàn y tế liền mạch trên đảo

Điều đáng chú ý ở ca bệnh này không chỉ ở tốc độ kịp thời mà còn là chuyên môn chuẩn xác của các Bác sĩ Hồi sức cấp cứu và cả đội ngũ y tế. Đằng sau ca bệnh được xử trí khẩn cấp là sự kết nối liên tục giữa sân bay và bệnh viện.

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đang hướng tới hình thành một mạng lưới hỗ trợ y tế, kết nối từ sân bay, cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, điểm vui chơi đến bệnh viện, giúp người dân và du khách được tiếp cận cấp cứu nhanh chóng khi phát sinh sự cố. Với một điểm đến du lịch quốc tế như Phú Quốc, bệnh viện không đứng một mình mà nằm trong một chuỗi phản ứng y tế liên thông.

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đang hướng tới hình thành mạng lưới hỗ trợ y tế, kết nối từ sân bay, cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, điểm vui chơi đến bệnh viện

Trong hệ sinh thái của Sun Group, sự kết nối ấy có điều kiện mở rộng từ bầu trời tới mặt đất. Khi một du khách gặp sự cố, điều quan trọng không chỉ là “có bệnh viện hay không”, mà là thông tin được truyền đi đủ nhanh, người bệnh được đưa tới đúng nơi và ê-kíp có thể bắt đầu xử trí ngay hay không.

Cùng với đó, việc mở rộng hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến cuối đang tạo thêm một tầng bảo đảm: Phú Quốc có thể xử trí tại chỗ để giữ “thời gian vàng”, đồng thời kết nối với các trung tâm chuyên sâu để tiếp tục điều trị những trường hợp vượt quá khả năng của tuyến đảo.

Y tế - một phần năng lực cạnh tranh của điểm đến

Phú Quốc đang đứng trước bước phát triển mới khi hướng tới trở thành điểm đến quốc tế, nơi không chỉ đón khách nghỉ dưỡng mà còn tổ chức các sự kiện quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, năng lực y tế cần được nhìn như một “hạ tầng mềm” của du lịch.

Một điểm đến quốc tế không thể chỉ được đánh giá bằng số khách sạn, khu nghỉ dưỡng hay công trình biểu tượng. Đằng sau một trải nghiệm cao cấp còn là cảm giác an toàn của du khách: nếu bất ngờ xảy ra một biến cố nghiêm trọng, họ có được bảo vệ hay không?

Ca cấp cứu du khách Myanmar là một câu trả lời cụ thể. Từ một du khách kiệt sức chuẩn bị rời đảo, bệnh nhân đã được kịp thời cấp cứu ngay tại sân bay, nội soi cấp cứu, truyền máu và can thiệp cầm máu ngay tại Phú Quốc. Quan trọng hơn, ca bệnh cho thấy một năng lực đang từng bước được hình thành: không để khoảng cách địa lý biến thành khoảng cách cứu chữa.

Đây cũng là nền tảng cần thiết khi Phú Quốc chuẩn bị đảm nhiệm những yêu cầu cao hơn về y tế, an toàn và dịch vụ trong APEC 2027. Xa hơn, khi hòn đảo được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam, hệ thống y tế ngày càng hoàn thiện sẽ không chỉ phục vụ một sự kiện, mà là năng lực lâu dài của điểm đến. Bởi với một đảo du lịch quốc tế, đẳng cấp không chỉ nằm ở việc đón được bao nhiêu du khách, mà còn ở khả năng bảo vệ họ khi điều bất ngờ xảy ra.