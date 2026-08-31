Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu drone

Cục Hải quan vừa có công văn về quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái, triển khai chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 8252/VPCP-CN ngày 17/8/2026.

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất tàu bay không người lái.

Việc kiểm tra, giám sát phải bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý theo Luật Phòng không nhân dân, Nghị định số 288/2025/NĐ-CP ngày 5/11/2025, Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026, Thông tư số 146/2025/TT-BQP ngày 25/12/2025 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo Công văn số 8252/VPCP-CN, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát nguồn đầu vào; đồng thời nghiên cứu, rà soát, bổ sung và hoàn thiện các điều kiện, quy định về nhập khẩu, tạm nhập tái xuất thiết bị bay không người lái.

Mục tiêu là bảo đảm kiểm soát được nguồn gốc, chủng loại, mục đích sử dụng của thiết bị, đồng thời đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn trong quá trình sử dụng.

Đây là yêu cầu đáng chú ý trong bối cảnh thiết bị bay không người lái ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ về hoạt động nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sở hữu và sử dụng.

Cùng với việc tăng cường quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, các cơ quan chức năng được yêu cầu công khai khu vực cấm bay và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái trái phép.

Đối với doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất drone và các thiết bị bay không người lái, việc nắm chắc các quy định quản lý chuyên ngành là yêu cầu cần thiết trước khi thực hiện thủ tục hải quan.

Doanh nghiệp cần chủ động rà soát hồ sơ, nguồn gốc, chủng loại, mục đích sử dụng và các điều kiện, giấy phép hoặc yêu cầu quản lý liên quan đến từng loại thiết bị, qua đó hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình làm thủ tục và thông quan hàng hóa.