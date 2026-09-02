Sau chuỗi phiên tăng ấn tượng, thị trường chứng khoán sẽ ra sao sau kỳ nghỉ lễ?

ANTD.VN - Các công ty chứng khoán đồng loạt đưa ra những nhận định tương đối lạc quan nhưng vẫn thận trọng, với dự báo một đợt rung lắc trong ngắn hạn trước khi thị trường quay trở lại xu hướng tăng điểm.

Diễn biến tích cực trở lại

Thị trường chứng khoán khép lại tháng 8 với một nhịp hồi phục ấn tượng khi VN-Index tăng 7 phiên liên tiếp, từ ngày 20 - 28/8, đã đưa chỉ số này từ vùng 1.726 điểm lên trên 1.832 điểm.

Riêng tuần giao dịch 24 - 28/8, VN-Index tăng 64 điểm, tương đương 3,62%. Trong khi VN30-Index cũng tăng 2,86%, lên 1.982,96 điểm, cách ngưỡng tâm lý 2.000 điểm không xa. Với mức tăng này, thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành một trong những thị trường tăng mạnh nhất thế giới, chỉ đứng sau thị trường Thượng Hải.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò chính dẫn dắt điểm số chung, nổi bật là các mã VIC, VHM, FPT, và VPB. Thanh khoản trong tuần đã có sự cải thiện đáng kể so với các tuần liền kề, với khối lượng khớp lệnh tăng hơn 31% so với tuần liền trước. Bình quân mỗi phiên trên HOSE tuần qua có khoảng 742 triệu cổ phiếu được giao dịch, tăng 27,38%, tương ứng giá trị khoảng 18.840 tỷ đồng, tăng 24,25%.

Thị trường chứng khoán vừa trải qua chuỗi phiên giao dịch đầy ấn tượng

Đáng chú ý, sau thời gian dài bán ròng ở quy mô lớn, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 951,7 tỷ đồng trên HOSE trong tuần qua. TCB dẫn đầu với 718 tỷ đồng, tiếp đến là FPT (430 tỷ đồng) và VIC (381 tỷ đồng).

Động thái tích cực hơn của khối ngoại diễn ra sau khi FTSE Russell công bố danh mục liên quan đến Global Equity Index Series (GEIS), với đợt phân bổ đầu tiên dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9. Kỳ vọng dòng vốn thụ động mới đang trở thành một trong những điểm tựa tâm lý đáng chú ý cho thị trường bước sang tháng 9.

Tính chung cả tháng, VN-Index đã tăng tới 5,55%, chấm dứt 2 tháng giảm liên tiếp trước đó. Biên độ dao động trong tháng lên tới hơn 120 điểm, phản ánh sự đảo chiều khá nhanh với biên độ rộng.

Khả năng sẽ có một đợt rung lắc

Do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài, tuần này sẽ là một tuần giao dịch ngắn ngủi với chỉ 2 phiên vào ngày 3 và 4/9. Đánh giá về xu hướng sau kỳ nghỉ lễ, đa phần các công ty chứng khoán giữ góc nhìn lạc quan nhưng thận trọng.

Chuyên gia của công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn rất tích cực, mở ra kỳ vọng chỉ số sẽ hướng tới vùng 1.850 - 1.900 điểm. Tuy nhiên, vùng 1.850 điểm sẽ là phép thử lớn đầu tiên khi áp lực chốt lời ngắn hạn nhiều khả năng sẽ gia tăng. Nếu vượt qua ngưỡng này với thanh khoản cải thiện, mục tiêu tiến sát đỉnh lịch sử (1.933,11 điểm thiết lập hồi tháng 5) mới thực sự rõ ràng.

Các nhà phân tích từ công ty Chứng khoán KBS cũng cho rằng về mặt kỹ thuật, thị trường đã xác lập mô hình đáy sau cao hơn đáy trước và phá vỡ cản 1.800 điểm. Dù vậy, để chinh phục các mốc điểm cao hơn, VN-Index cần những phiên bùng nổ thanh khoản rõ nét thay vì trạng thái dè dặt hiện tại. Kịch bản khả thi nhất trong tháng 9 là chỉ số sẽ dao động giằng co trong biên độ 1.800–1.870 điểm để củng cố nền giá.

Kỳ nghỉ lễ được xem là khoảng dừng cần thiết để thị trường hấp thụ lượng cung chốt lời. Trong trường hợp xuất hiện rung lắc, vùng 1.800–1.820 điểm sẽ đóng vai trò bệ đỡ quan trọng. Nếu bảo toàn được vùng hỗ trợ này, nhịp điều chỉnh chỉ mang tính chất tích lũy lành mạnh, tạo đà bền vững cho nhịp tăng tiếp theo.

Chứng khoán VCBS thì cho rằng VN-Index đã kết phiên với nến Dragonfly Doji và giữ vững ở vùng 1820 – 1840. Với các chỉ báo kỹ thuật hiện có, VCBS cho rằng đà tăng của VN-Index đang có xu hướng chững lại và rủi ro rung lắc ở vùng 1.810 – 1.840 vẫn còn hiện hữu trước khi động lực chung được củng cố cho nhịp tăng bền bỉ hơn.

“Thị trường nỗ lực cân bằng ở khu vực 1820-1840 trước kỳ nghỉ dài ngày mặc dù lực cung ghi nhận gia tăng trong phiên. Trong tuần sau, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên quan sát diễn biến thị trường sau nghỉ lễ và có thể giải ngân nếu cổ phiếu nhận được sự ủng hộ của dòng tiền và bật tăng từ vùng nền giá tích lũy chặt chẽ hoặc có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công” – các nhà phân tích của VCBS khuyến cáo.

Chứng khoán Kirin (CSI) cũng cho rằng, biên độ tăng trong phiên giao dịch cuối tháng đã thu hẹp trong khi thanh khoản gia tăng, cho thấy áp lực chốt lời bắt đầu xuất hiện.

“VN-Index vẫn đang trong xu hướng hồi phục và khả năng cao sẽ chạm tới ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.850 điểm trong các tuần tới. Tại mốc này, áp lực chốt lời sẽ gia tăng, khiến VN-Index có thể điều chỉnh quay về vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm rồi mới tiếp tục xu hướng tăng điểm” – báo cáo của CSI đưa ra dự báo.