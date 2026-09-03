Giá vàng tiếp tục giảm mạnh sau kỳ nghỉ lễ

ANTD.VN - Giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu ngay khi mở cửa giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, do thị trường thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 5 ngày tại Việt Nam, thị trường vàng thế giới đã chịu áp lực điều chỉnh trước những diễn biến bất lợi đến từ giá dầu, lạm phát và Fed.

Đặc biệt, trong phiên giao dịch ngày 1/9 tại thị trường Mỹ, vàng giao ngay đã giảm tới gần 120 USD mỗi ounce về sát vùng 4.300 USD/ounce, trước khi hồi phục trở lại trong phiên liền sau. Tính đến 9h30 sáng theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay quốc tế đang giao dịch quanh 4.410 USD/ounce.

Trong nước, mở cửa trở lại vào sáng 3/9, giá vàng SJC đã giảm ngay 1,3 triệu đồng mỗi lượng, xuống mức 144,4 – 147,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng vẫn đang chịu nhiều áp lực

Đáng nói, giá vàng nhẫn lại có biến động trái chiều. Trong khi một số thương hiệu ghi nhận mức giảm dao động từ 600 nghìn cho tới 1,3 triệu đồng mỗi lượng thì một số thương hiệu vàng nhẫn của các doanh nghiệp lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải lại tăng nhẹ khoảng 500 nghìn đồng mỗi lượng.

Theo đó, các thương hiệu phổ biến niêm yết như sau: Nhẫn SJC 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 144,0 – 147,3 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 145,3 – 149,3 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Mạnh Hải 145,9 – 149,9 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 145,0 – 149,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 144,4 – 147,4 triệu đồng/lượng…

Trong những phiên đầu tuần, kim loại quý đã chịu sức ép khi nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào những lo ngại lạm phát trong ngắn hạn, một phần xuất phát từ đà tăng của giá hàng hóa.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng trở lại mức 90 USD/thùng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Bên cạnh đó, cuộc chiến tại Ukraine và điều kiện thời tiết bất lợi trên toàn cầu cũng đang đẩy giá các loại ngũ cốc và hàng hóa mềm tăng cao, dẫn đầu là đường, lúa mì và ngô.

Đặc biệt, đợt bán tháo vàng bắt đầu từ phiên thứ Sáu tuần trước, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, trong bài phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Fed ở Jackson Hole, Wyoming, tái khẳng định cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, kim loại quý đã phục hồi trong phiên hôm qua, khi dữ liệu việc làm khu vực tư nhân của Mỹ yếu hơn cùng với sự giảm nhẹ lợi suất trái phiếu kho bạc trong ngày.

ADP cho biết các nhà tuyển dụng tư nhân tại Mỹ đã tạo thêm 38.000 việc làm trong tháng 8 , thấp hơn dự kiến ​​và là mức yếu nhất kể từ tháng Giêng, trong khi Sách Xám của Fed cho thấy tăng trưởng kinh tế khiêm tốn, tăng việc làm rất nhẹ và giá cả tăng vừa phải.

Xác suất Fed tăng lãi suất giảm xuống khoảng 64% từ 67% ngay trước đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 10 năm của Mỹ cũng lập tức giảm.

Các dữ liệu này không đủ yếu để phá vỡ xu hướng tăng lãi suất tháng 9, nhưng chúng đã buộc một số nhà đầu tư phải mua bù vị thế bán khống kim loại quý trước đó. Giá vàng và bạc đã bật tăng trở lại, nhưng sự phục hồi này chỉ được cho là một động thái ngược chiều trong một biểu đồ đang bị “tổn thương”. Phía trước, kim loại quý vẫn còn nhiều áp lực phải vượt qua.