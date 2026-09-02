ANTD.VN - PV Power được dự báo lãi kỷ lục trong năm 2026 khi 2 dự án Nhơn Trạch cùng vận hành và bắt đầu đóng góp sản lượng và doanh thu từ quý II.

PV Power được dự báo sẽ có một năm 2026 tăng trưởng mạnh khi Nhơn Trạch 3 và 4 bắt đầu đóng góp đáng kể vào sản lượng điện. Theo báo cáo cập nhật của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), doanh thu cả năm của PV Power có thể đạt 62.799 tỷ đồng, tăng 83,1%, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ dự kiến lên 6.465 tỷ đồng, tăng 166% so với năm 2025.

Riêng quý II/2026, PV Power ghi nhận doanh thu thuần 20.308 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 3.519 tỷ đồng, gấp 5,8 lần và là mức cao nhất doanh nghiệp từng đạt trong một quý. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 32.635 tỷ đồng, tăng 86%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 4.719 tỷ đồng, tương đương khoảng 73% dự báo lợi nhuận cả năm của TCBS.

PV Power được dự báo lãi kỷ lục gần 6.500 tỷ đồng trong năm 2026.

Tuy nhiên, TCBS cho rằng không phải toàn bộ mức tăng trưởng lợi nhuận trong quý II đều đến từ hoạt động kinh doanh thông thường. PV Power ghi nhận 2.475,6 tỷ đồng doanh thu từ các khoản không lặp lại, gồm chênh lệch tỷ giá được thanh toán cho Vũng Áng 1, quyết toán giá khí Cà Mau và hoàn nhập dự phòng sửa chữa lớn.

Nếu loại bỏ các khoản này, doanh thu quý II vẫn đạt 17.832,4 tỷ đồng, tăng 89,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.676 tỷ đồng, tăng 107%. Biên lợi nhuận gộp sau điều chỉnh ở mức 12,6%, gần tương đương mức 12,4% của cùng kỳ năm trước. Theo TCBS, điều này cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của PV Power vẫn tăng trưởng tốt, dù mức tăng thấp hơn đáng kể so với số liệu báo cáo.

Động lực lớn trong quý II đến từ Nhơn Trạch 3 và 4 khi đây là quý đầu tiên hai nhà máy cùng vận hành. Sản lượng điện của hai nhà máy đạt 1.727 triệu kWh, chiếm 23,5% tổng sản lượng của PV Power. Toàn hệ thống đạt 7.352 triệu kWh, tăng 54,1% so với cùng kỳ, trong đó Nhơn Trạch 3 và 4 đóng góp khoảng 67% phần sản lượng tăng thêm.

Vũng Áng 1 vẫn là nhà máy có sản lượng lớn nhất với 2.318 triệu kWh, tăng 19,7%. Trong khi đó, việc Nhơn Trạch 3 và 4 đi vào vận hành khiến chi phí lãi vay của PV Power tăng mạnh. Khoản chi này trong quý II lên 518 tỷ đồng, tăng 275,4%, do lãi vay trước đây được vốn hóa nay bắt đầu được ghi nhận trực tiếp vào chi phí.

Tình hình tài chính cũng xuất hiện một số điểm cần lưu ý. Cuối quý II, PV Power có 26.574 tỷ đồng tiền và đầu tư ngắn hạn, trong khi tổng nợ vay ở mức 38.089 tỷ đồng, tương ứng nợ ròng 11.515 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn tăng 73,2% so với đầu năm, lên 25.247 tỷ đồng. Số ngày phải thu cũng tăng từ 10 lên 69 ngày, cho thấy dòng tiền chưa tăng cùng tốc độ với lợi nhuận.

Trong dự báo cho năm 2026, TCBS kỳ vọng PV Power đạt EPS 2.107 đồng/cổ phiếu. Sau khi đã hoàn thành khoảng 73% kế hoạch lợi nhuận dự phóng chỉ sau nửa đầu năm, kết quả kinh doanh những tháng cuối năm được dự báo sẽ bình thường hóa do không còn các khoản doanh thu bất thường. Bên cạnh đó, quý III dự kiến chịu ảnh hưởng từ hoạt động đại tu.

Về dài hạn, áp lực vốn sẽ tăng khi PV Power triển khai dự án LNG Quỳnh Lập công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư 59.372 tỷ đồng, trong đó PV Power sở hữu 51%. TCBS dự báo vốn đầu tư của doanh nghiệp có thể tăng từ 3.454 tỷ đồng năm 2026 lên 21.461 tỷ đồng vào năm 2030, kéo tỷ lệ nợ vay/EBITDA từ 2,9 lần lên 4,5 lần. Dự án được dự kiến chưa ghi nhận doanh thu trước năm 2031.

Sang năm 2027, TCBS dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của PV Power giảm 23,5%, xuống 4.949 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là doanh nghiệp không còn khoản thu nhập bất thường từng hỗ trợ đáng kể cho kết quả năm 2026.