Giá xăng dầu được điều chỉnh như thế nào từ chiều nay?

Giá xăng dầu tăng trở lại sau nhiều tuần giảm

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 635 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 19.826 đồng/lít; thấp hơn xăng E10RON95-III 724 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III tăng 547 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 20.550 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S tăng 1.584 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 23.329 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S tăng 724 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Như vậy, sau nhiều tuần giảm, giá xăng dầu đã tăng trở lại.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập đối với xăng sinh học, dầu diesel và dầu madút. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá ở mức 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel, 500 đồng/kg đối với dầu madút và không chi đối với xăng sinh học.

Theo Bộ Công Thương, diễn biến giá cả nêu trên do tác động của những diễn biến mới nhất của xung đột tại khu vực Trung Đông cũng như những bất ổn chính trị tại một số khu vực trên thế giới.