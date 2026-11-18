ANTD.VN - Sáng 18/11/2026, đoàn công tác của UBND xã Tây Phương, Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn đã trực tiếp đến các khu vực có công trình vi phạm đất đai tại địa bàn Hữu Bằng, Canh Nậu để tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình, khắc phục hậu quả vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu của đất.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế xã; đồng chí Nguyễn Hữu Sơn, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã; đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã; đồng chí Nguyễn Hữu Đô, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã; cùng đại diện Công an xã, cán bộ chuyên môn và lãnh đạo các thôn liên quan.

UBND xã Tây Phương tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình, khắc phục hậu quả vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu của đất.

Đoàn công tác làm việc với các hộ gia đình tại các khu vực có công trình vi phạm đất đai địa bàn Hữu Bằng, Canh Nậu

Đồng chí Nguyễn Đức Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn công tác

Theo kết quả rà soát đến ngày 18/11/2026, trong tổng số 17 trường hợp thuộc diện phải thực hiện cưỡng chế, đã có 5 hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm; 12 hộ còn lại đã ký cam kết tự nguyện tháo dỡ.

Tại các vị trí vi phạm, đoàn công tác đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, phổ biến những quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; đồng thời thông tin cụ thể về thời gian tổ chức cưỡng chế đã được ban hành đối với các trường hợp phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính. Trên cơ sở đó, đoàn vận động, yêu cầu các hộ dân chủ động tháo dỡ công trình vi phạm, di chuyển tài sản, hoàn trả mặt bằng theo đúng quy định.

Để tạo điều kiện cho người dân chủ động thực hiện, các hộ được hướng dẫn ký cam kết tự nguyện tháo dỡ công trình, khắc phục hậu quả vi phạm. Quá trình tuyên truyền, vận động được triển khai trực tiếp, cụ thể đối với từng trường hợp, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai.

Theo kết quả rà soát đến ngày 18/11/2026, trong tổng số 17 trường hợp thuộc diện phải thực hiện cưỡng chế, đã có 5 hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm; 12 hộ còn lại đã ký cam kết tự nguyện tháo dỡ. Đây là kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính.

Thời gian tới, UBND xã Tây Phương tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền thôn tăng cường tuyên truyền, đôn đốc, giám sát việc thực hiện cam kết của các hộ dân. Theo kế hoạch, từ ngày 23/11/2026, xã sẽ tổ chức cưỡng chế đối với những trường hợp không tự giác chấp hành, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm thể hiện quyết tâm của chính quyền xã Tây Phương trong lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước mà còn góp phần bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy định pháp luật trên địa bàn.