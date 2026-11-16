Kiên quyết xử lý vi phạm kho xưởng có nguy cơ mất an toàn cháy, nổ

ANTD.VN - Chủ động triển khai chỉ đạo của thành phố Hà Nội, UBND phường Bồ Đề đã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn diện các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Trên cơ sở kết quả rà soát, phường xây dựng lộ trình xử lý cụ thể, tập trung giải tỏa dứt điểm các trường hợp vi phạm, trước mắt ưu tiên những cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng và không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, phường Bồ Đề đã chủ động các biện pháp tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, PCCC trên địa bàn phường

Rà soát toàn diện, xác định rõ từng địa điểm vi phạm

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24/9/2026 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, PCCC, UBND phường Bồ Đề đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt.

Điển hình, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 22/9/2026 về tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm; Thông báo số 1107/TB-UBND ngày 28/9/2026 về kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn. Cùng với đó, phường thường xuyên đôn đốc các đơn vị chuyên môn, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, thiết lập hồ sơ, phân loại từng trường hợp, xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau khi xử lý, di dời công trình, lều lán, cơ quan chức năng phường Bồ Đề quây tôn để đảm bảo việc quản lý đất đai hiệu quả

Đặc biệt, ngày 12/11/2026, Đảng ủy phường Bồ Đề tiếp tục ban hành Nghị quyết số 39-NQ/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ và tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, phát huy vai trò của lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, giám sát và tổ chức xử lý các tồn tại kéo dài.

Theo đồng chí Vũ Trọng Thư, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, từ ngày 1-7-2025, phường được thành lập trên cơ sở sắp xếp 5 phường cũ thuộc quận Long Biên, gồm Bồ Đề, Gia Thụy, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm và một phần phường Thượng Thanh, với tổng diện tích tự nhiên 1.257,26ha. Trong đó, diện tích đất công, đất nông nghiệp công ích là 72,46ha. Qua rà soát cho thấy, phần lớn các vi phạm liên quan đến kho xưởng, nhà tạm, công trình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có nguồn gốc từ những tồn tại trước đây, trong đó có các khu đất từng được chính quyền cấp phường cũ ký hợp đồng cho thuê thầu, sau đó hình thành nhà xưởng, kho chứa hàng hóa hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao.

Trên tinh thần quyết liệt phường Bồ Đề đặt ra mục tiêu đặt ra là chấm dứt tình trạng sử dụng đất sai mục đích, kiên quyết xử lý các công trình vi phạm, không để tồn tại kéo dài hoặc phát sinh vi phạm mới

Từ thực tế này, UBND phường xác định việc xử lý không chỉ dừng ở kiểm tra, lập danh sách hay yêu cầu khắc phục riêng lẻ mà phải được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và an toàn PCCC. Mục tiêu đặt ra là chấm dứt tình trạng sử dụng đất sai mục đích, kiên quyết xử lý các công trình vi phạm, không để tồn tại kéo dài hoặc phát sinh vi phạm mới.

Theo số liệu tổng hợp, tại thời điểm đầu năm 2026, toàn phường có 66 vị trí tồn tại công trình xây dựng sai phép, trái phép, vi phạm quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và có liên quan đến yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC. Trong đó, 44 vị trí nằm trên đất công do UBND phường quản lý; 6 vị trí trên đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình và 16 vị trí thuộc các ô đất quy hoạch, đang thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, có 41 vị trí là kho hàng, xưởng sản xuất trên đất công, đất nông nghiệp thuộc khu vực bãi Phú Viên. Đây là địa bàn được phường xác định cần tập trung kiểm tra, xử lý, bởi các công trình hình thành trên đất không đúng mục đích, tiềm ẩn những vấn đề phức tạp trong công tác quản lý và bảo đảm an toàn PCCC.

Tổ công tác phường Bồ Đề thông báo đến chủ cơ sở di dời nhà xưởng, công trình vi phạm trên địa bàn phường

Đến nay, UBND phường đã thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm về quản lý đất đai đối với 66/66 vị trí. Đối với 50 vị trí có nguồn gốc đất công, đất nông nghiệp, phường đã kiểm tra, ban hành thông báo yêu cầu tự tháo dỡ công trình vi phạm, dừng hoạt động và bàn giao mặt bằng. Đồng thời, 36/50 quyết định áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đã được ban hành theo quy định.

Đối với 16 vị trí thuộc các ô đất quy hoạch, phục vụ dự án giải phóng mặt bằng, UBND phường cũng đã kiểm tra toàn bộ, ban hành thông báo yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan tự tháo dỡ công trình, dừng hoạt động và bàn giao mặt bằng. Công tác áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước được triển khai theo quy định, nhằm nâng cao hiệu quả chấp hành của các trường hợp vi phạm.

Xây dựng lộ trình cụ thể, xử lý dứt điểm từng trường hợp

Không chỉ dừng ở việc rà soát, thống kê, UBND phường Bồ Đề đã chủ động xây dựng kế hoạch và lộ trình xử lý cụ thể đối với từng nhóm công trình, từng vị trí vi phạm. Quan điểm xuyên suốt là xử lý có trọng tâm, kiên quyết, đúng quy định pháp luật; ưu tiên các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là nguy cơ cháy, nổ, đồng thời không để xảy ra tình trạng đã có quyết định đình chỉ hoặc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước nhưng vẫn cố tình tiếp tục hoạt động.

Theo kết quả kiểm tra, rà soát phục vụ thực hiện kế hoạch, phường đã hoàn thành kiểm tra 49/49 cơ sở thuộc danh sách tổng hợp, đạt 100%. Qua phân loại, các trường hợp trong danh sách báo cáo tập trung vào vi phạm về đất đai; không phát sinh trường hợp mới trong kỳ báo cáo.

Trong lĩnh vực đất đai, tổng số trường hợp phải xử lý trong kỳ là 8 cơ sở, gồm 5 cơ sở trong tháng 10 và 3 cơ sở trong tháng 11/2026. Đến nay, cả 8 trường hợp đã được xử lý dứt điểm. Trong đó, 6 cơ sở đã tổ chức tháo dỡ, giải tỏa công trình vi phạm; 2 cơ sở thực hiện di dời tài sản và dừng hoạt động. Các trường hợp đều đã được kiểm tra sau xử lý, kết quả đạt yêu cầu, không ghi nhận tình trạng tái vi phạm hoặc hoạt động trở lại.

Đáng chú ý, trong số 8 trường hợp đã xử lý, có 7 trường hợp thuộc diện áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND ngày 2/6/2026 của HĐND thành phố Hà Nội. Các quyết định liên quan đã được ban hành và các cơ sở thực tế đã chấp hành dừng hoạt động. Một trường hợp còn lại, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã chủ động dừng hoạt động kho, xưởng nên chưa phải ban hành quyết định áp dụng biện pháp này.

Qua công tác tuyên truyền, kiên quyết xử lý nhiều khu vực kho xưởng tại Phú Viên đã di dời theo lộ trình quy định

Cùng với kết quả xử lý, UBND phường Bồ Đề đã xây dựng tiến độ giải quyết các trường hợp còn tồn tại theo từng giai đoạn. Theo kế hoạch đến hết tháng 12/2026, phường tập trung tháo dỡ, giải tỏa, dừng hoạt động 12 vị trí kho xưởng; đến hết tháng 3/2027 tiếp tục xử lý 14 vị trí và đến hết tháng 6/2027 hoàn thành xử lý 23 vị trí còn lại theo kế hoạch.

Việc phân chia tiến độ thành từng giai đoạn thể hiện quyết tâm của chính quyền phường trong giải quyết các tồn tại, đồng thời bảo đảm quá trình xử lý được thực hiện có trình tự, có phương án cụ thể, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp và quyền lợi chính đáng của người dân, tổ chức liên quan.

Đối với khu vực Phú Viên, UBND phường đã ban hành Thông báo số 1005/TB-UBND ngày 7/9/2026 về việc giải tỏa công trình kho xưởng, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng đất công tại tổ 1, với phạm vi 35 cơ sở. Tiếp đó, các thông báo về lịch tháo dỡ, giải tỏa được ban hành cụ thể, trong đó Thông báo số 1170/TB-UBND ngày 14/10/2026 đối với 5 cơ sở và Thông báo số 1249/TB-UBND ngày 2/11/2026 đối với 8 cơ sở.

Việc thông báo công khai, xác định cụ thể thời gian và yêu cầu đối với từng cơ sở là giải pháp nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân chủ động di chuyển tài sản, chấm dứt hoạt động và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, với những trường hợp không tự giác chấp hành, chính quyền phường sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đặc biệt, UBND phường xác định công tác kiểm tra sau xử lý có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm các quyết định của chính quyền được thực hiện thực chất, tránh tình trạng đối phó, tháo dỡ hình thức rồi tái hoạt động hoặc tiếp tục sử dụng đất sai mục đích. Công văn số 2902/UBND-KTHTĐT ngày 9/10/2026 về đôn đốc thực hiện các quyết định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện cũng là một trong những văn bản thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

Tổ công tác làm việc với cơ sở vi phạm

Bên cạnh nhiệm vụ xử lý vi phạm, UBND phường Bồ Đề còn chủ động gắn công tác giải tỏa kho xưởng với tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó có dự án Khu đô thị đa mục tiêu và dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Khi các dự án được triển khai, yêu cầu về quản lý, sử dụng đất và bàn giao mặt bằng càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, phường xác định việc giải quyết các công trình vi phạm phải được tiến hành đồng bộ với công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng quy định và tiến độ chung.

Với tinh thần chủ động, không né tránh, không để các vi phạm kéo dài, UBND phường Bồ Đề đang tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và lực lượng chức năng thực hiện nghiêm lộ trình đã đề ra. Trong đó, yêu cầu trước mắt là rà soát kỹ các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt là những trường hợp đã có quyết định đình chỉ hoạt động, quyết định áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước nhưng vẫn cố tình hoạt động để kịp thời phát hiện, xử lý.

Việc tổng kiểm tra, rà soát và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm không chỉ nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng mà còn là giải pháp quan trọng phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.