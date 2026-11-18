ANTD.VN - Thực hiện Kết luận số 114-KL/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 363/KH-UBND của UBND Thành phố, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã chủ động phối hợp với UBND và Công an phường Dương Nội.

Hiện trường vật liệu tôn, khung sắt được thu dọn, giải tỏa sau khi cơ sở tự giác chấp hành tháo dỡ, trả lại hiện trạng mặt bằng

Qua công tác tổng rà soát, thống kê, trên địa bàn phường Dương Nội hiện có 417 trường hợp công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng (xây dựng không phép, sai phép trên đất nông nghiệp, sử dụng đất sai mục đích), đồng thời chưa bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Tình trạng tập kết hàng hóa, vật tư dễ cháy với khối lượng lớn, hệ thống điện câu móc thiếu an toàn, thiếu lối thoát nạn và phương tiện chữa cháy tại chỗ tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Đây cũng là những nguy cơ cần được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn khắc phục kịp thời.

Trước thực trạng trên, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (CATP Hà Nội) đã phối hợp với UBND phường Dương Nội, Công an phường và các đơn vị chuyên môn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; đồng thời trực tiếp tham gia các tổ công tác xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền về an toàn PCCC và vận động chủ sử dụng đất, chủ cơ sở nhận thức rõ những tồn tại, vi phạm, chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng hướng dẫn các cơ sở ký cam kết tự dừng hoạt động, tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 4 phối hợp cùng tổ công tác liên ngành phường Dương Nội kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn chủ cơ sở ký cam kết tự dừng hoạt động, tháo dỡ công trình vi phạm

Theo báo cáo, trong đợt triển khai từ ngày 15/10 đến ngày 14/11/2026, có 76 cơ sở, chủ sử dụng đất ký cam kết dừng hoạt động. Đáng chú ý, qua công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, 6 cơ sở thuộc địa bàn Đội CC&CNCH khu vực số 4 quản lý đã tự giác chấp hành tháo dỡ công trình trên đất nông nghiệp, trả lại hiện trạng ban đầu.

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND phường Dương Nội và các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, tập trung rà soát các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các quy định và biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, vận động các trường hợp còn lại trong danh sách 417 cơ sở vi phạm tự dừng hoạt động, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Đối với các nội dung liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng, UBND phường và các đơn vị chuyên môn phối hợp phân loại từng trường hợp theo tính chất, mức độ vi phạm để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Phương tiện cơ giới và nhân công được huy động để tháo dỡ hệ thống kết cấu khung thép, mái che nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Đối với các trường hợp cố tình chây ì, không chấp hành việc tự dừng hoạt động và tự tháo dỡ theo cam kết hoặc đã bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động trái phép, UBND phường Dương Nội và các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, áp dụng biện pháp xử lý, cưỡng chế tháo dỡ theo quy định; đồng thời phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước để thực hiện việc ngừng cung cấp theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của thành phố.

Đội CC&CNCH khu vực số 4 tiếp tục phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ và tham gia các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, từng bước loại bỏ nguy cơ cháy, nổ từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn phường Dương Nội.