Vụ bê bối 'bôi nhọ gia tộc' tỷ phú Singha gây chấn động Thái Lan

ANTD.VN - Tòa án Dân sự Bangkok ngày 8-7 thông báo, nữ tỷ phú thuộc thế hệ thứ ba của đế chế bia Singha danh tiếng tại Thái Lan đã chính thức rút đơn khởi kiện chính con trai ruột của mình theo luật "đứa trẻ bất hiếu".

Siranudh "Psi" Scott, thành viên thế hệ thứ tư của gia tộc tỷ phú Singha

Vụ "quay xe" diễn ra sau khi người con trai công khai tố cáo việc bản thân từng bị anh trai ruột xâm hại lúc nhỏ.

Quyết định này tạm thời khép lại cuộc chiến pháp lý công khai của một trong những gia tộc giàu có nhất xứ sở Chùa Vàng, nhưng để lại tổn thương và rạn nứt tình cảm gia đình sâu sắc.

Theo hồ sơ "cuộc chiến giành lại khối tài sản triệu USD vì "tội" bôi nhọ gia tộc", bà Jeeranuch Bhirombhakdi - thành viên chủ chốt của gia tộc sở hữu tập đoàn Boonrawd Brewery (hãng bia Singha) đã nộp đơn khởi kiện con trai út của mình là Siranudh "Psi" Scott vào tháng 2-2026.

Bà Jeeranuch đã kiện theo điều luật đặc thù trong Bộ luật dân sự Thái Lan thường được gọi là "Luật đứa trẻ bất hiếu".

Điều luật này cho phép các bậc cha mẹ có quyền tước đoạt và đòi lại những tài sản, quà tặng đã trao cho con cái nếu chứng minh được con cái có hành vi bất hiếu, bạo lực thể chất, bỏ bê cha mẹ lúc tuổi già hoặc gây ra những tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của gia đình.

Nguyên nhân xuất phát từ việc anh Siranudh công khai công bố các cáo buộc chấn động rằng anh đã bị anh trai ruột của mình là Sunit Bhirombhakdi cùng người giữ trẻ xâm hại trong nhiều năm thời thơ ấu.

Cho rằng hành động của con út đã bôi nhọ, làm tổn hại không thể cứu vãn đến thể diện của gia tộc kinh doanh tỷ phú, bà Jeeranuch đã đâm đơn kiện nhằm tịch thu lại các khu đất trị giá nhiều triệu USD mà người ông nội quá cố từng tặng riêng cho Siranudh.

Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, người anh trai Sunit Bhirombhakdi đã kiên quyết phủ nhận các cáo buộc xâm hại và phân trần đó chỉ là những trò đùa nghịch thô bạo quá mức giữa các anh em trai lúc nhỏ.

Tuy nhiên, để bảo vệ hình ảnh thương hiệu, Hội đồng quản trị tập đoàn Boonrawd Brewery hồi tháng 5-2026 đã chính thức ra quyết định sa thải Sunit khỏi vị trí điều hành cấp cao của hãng bia Singha.

Gia tộc Bhirombhakdi hiện xếp thứ 15 trong danh sách những người giàu nhất Thái Lan do Forbes bình chọn, với khối tài sản ước tính khoảng 1,75 tỷ USD.

Phát biểu trước báo giới bên ngoài tòa án vào chiều 8-7, anh Siranudh "Psi" Scott xuất hiện cùng khoảng 20 người ủng hộ mang theo hoa giấy và những bức ảnh kỷ niệm.

"Dù vụ kiện đã khép lại, cuộc đời tôi thực sự đã hoàn toàn tan nát. Tôi không coi đây là một chiến thắng, bởi vì một vụ án đau lòng như thế này đáng lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra. Tôi chưa từng và không bao giờ là một đứa con bất hiếu với bất kỳ ai" - Scott nói.

Người đại diện của anh, ông Parnthep Pourpongpan, cho biết phía bà Jeeranuch đã chủ động đề xuất hòa giải nội bộ vì nhận thấy đây là mâu thuẫn gia đình.

Bà Jeeranuch Bhirombhakdi nói: "Là một người mẹ, tôi luôn sẵn sàng ngồi lại nói chuyện, miễn là chúng ta đối thoại bằng tình yêu thương và lòng tốt chân thành dành cho nhau".

Bà cũng khẳng định "sẵn sàng tôn trọng và chấp nhận" các phán quyết tiếp theo của cơ quan tư pháp liên quan đến cuộc điều tra tội phạm giữa hai con trai mình, đồng thời bày tỏ hy vọng "sự thật sẽ sớm được đưa ra ánh sáng và công lý sẽ được thực thi công bằng cho cả hai đứa con của tôi".