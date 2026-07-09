Mỹ điều tra đại án gian lận thị thực H-1B nhắm vào các 'ông lớn' công nghệ Thung lũng Silicon

ANTD.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 9-7 tuyên bố mở chiến dịch điều tra quy mô lớn đầu tiên nhắm vào các hành vi lạm dụng và gian lận liên quan đến chương trình thị thực lao động diện H-1B.

Cuộc khủng hoảng pháp lý mới đang đẩy mối quan hệ giữa chính quyền ông Trump và các tập đoàn công nghệ khổng lồ tại Thung lũng Silicon vào trạng thái đối đầu.

Trả lời phỏng vấn độc quyền trên kênh truyền hình Fox Business, Tổng Thanh tra Bộ Lao động Mỹ, ông Anthony D'Esposito, xác nhận các đặc vụ liên bang đã chính thức vào cuộc.

Cơ quan điều tra đã phát hàng chục trát hầu tòa nhắm vào các doanh nghiệp và tổ chức trung gian có dấu hiệu trục lợi, làm giả hồ sơ để đưa lao động nước ngoài vào Mỹ.

Thị thực H-1B là loại visa không định cư cho phép các công ty Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao trong các ngành đặc thù, đặc biệt là kỹ sư phần mềm và chuyên gia công nghệ thông tin.

Từ nhiều thập kỷ qua, các gã khổng lồ công nghệ như Amazon, Microsoft và Google đã biến chương trình này thành nguồn cung ứng nhân lực huyết mạch cho bộ máy vận hành của mình.

Loại visa này thông thường có thời hạn ban đầu là 3 năm và có thể gia hạn tối đa lên đến 6 năm.

Trước đó, vào tháng 9-2025, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh gây chấn động khi nâng mức phí bảo lãnh một lao động diện H-1B lên con số kỷ lục 100.000 USD thay vì mức phí thông thường chỉ vài nghìn USD.

Ông Trump cho rằng việc "thay thế lao động Mỹ trên quy mô lớn" thông qua sự "lạm dụng mang tính hệ thống" đối với chương trình H-1B đã phá nát an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.

Tuy nhiên, vào tháng 6-2026, một thẩm phán liên bang tại Boston, bang Massachusetts đã chính thức bác bỏ sắc lệnh này, tuyên bố chính quyền ông Trump đã lạm quyền khi tự ý áp đặt một khoản thuế mà chỉ có Quốc hội Mỹ mới có thẩm quyền phê duyệt.

Việc mở cuộc điều tra gian lận được xem là đòn phản công trực diện của Nhà Trắng sau thất bại pháp lý tại tòa án Boston.

Thay vì dùng rào cản tài chính để ép các doanh nghiệp từ bỏ lao động nước ngoài, chính quyền của ông Trump đang chuyển hướng sang sử dụng công cụ hình sự và chế tài thanh tra tối đa.

Bộ Lao động Mỹ khẳng định sẽ rà soát toàn diện quy trình tuyển dụng của các công ty công nghệ để làm rõ các cáo buộc ngụy tạo nhu cầu nhân lực chất lượng cao, khai man mức lương để chèn ép thu nhập của kỹ sư nước ngoài, và cố tình gạt bỏ các hồ sơ ứng tuyển hợp lệ của công dân Mỹ nhằm ưu tiên lao động giá rẻ từ các quốc gia châu Á.

"Chiến dịch này nhằm trả lại sự công bằng cho thị trường lao động nội địa và đảm bảo thượng tôn pháp luật", thông cáo từ Văn phòng Tổng Thanh tra nhấn mạnh đanh thép.