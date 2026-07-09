Bước ngoặt lịch sử tại Trung Đông: Sau gần 50 năm, Mỹ đưa Syria ra khỏi 'danh sách đen' bảo trợ khủng bố

ANTD.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-7 đã thông báo tới Quốc hội về việc đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ, bảo trợ khủng bố.

Tổng thống Donald Trump gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara

Quyết định mang tính bước ngoặt này hứa hẹn sẽ dỡ bỏ rào cản pháp lý nặng nề nhất kéo dài suốt gần 5 thập kỷ, mở cánh cửa thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế vào tiến trình tái thiết quốc gia Trung Đông này.

Động thái ngoại giao lịch sử diễn ra ngay sau cuộc hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong thông cáo báo chí phát đi cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định: "Đây là một bước đi lịch sử tiếp theo của Tổng thống Donald Trump nhằm trao cho người dân Syria một cơ hội để vươn lên. Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đi kèm sẽ mở ra các hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế, trao cho Syria cơ hội để tái thiết đất nước và mở ra một chương hoàn toàn mới".

Theo quy định pháp luật Mỹ, thông báo của Nhà Trắng sẽ chính thức có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày báo cáo Quốc hội, trừ khi các nghị sĩ lưỡng viện bỏ phiếu thông qua một nghị quyết chung nhằm ngăn chặn.

Tuy nhiên, kịch bản đảo ngược này gần như không thể xảy ra, do quyết định của ông Trump nhận được sự đồng thuận lớn từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa sau sự sụp đổ của chính quyền Bashar al-Assad vào cuối năm 2024.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận này dựa trên "những thay đổi tích cực và các hành động chống khủng bố thực chất" của chính phủ Syria dưới sự điều hành của Tổng thống Ahmad al-Sharaa.

Nhà lãnh đạo mới của Syria cũng đã đưa ra các cam kết và bảo đảm chính thức với Washington rằng Damascus sẽ không hỗ trợ cho bất kỳ hành vi khủng bố quốc tế nào trong tương lai.

Trước đó, vào tháng 6-2025, ông Trump cũng đã ký sắc lệnh chấm dứt phần lớn các biện pháp trừng phạt kinh tế thuộc Đạo luật Caesar đối với nước này.

Syria bị Mỹ đưa vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố từ tháng 12-1979 do những chính sách đối ngoại của chính quyền cũ.

Việc duy trì danh sách này suốt nhiều thập kỷ qua đã tạo ra "bức tường lửa" ngăn cản hệ thống ngân hàng toàn cầu kết nối với Syria, khiến các tập đoàn kinh tế lớn không dám đầu tư vào đây do lo ngại các khoản phạt khổng lồ từ Bộ Tài chính Mỹ.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Syria, ông Safwat Raslan, lập tức lên tiếng ca ngợi động thái của Mỹ là "bước ngoặt vĩ đại" giúp tái tích hợp nền kinh tế nước này vào bản đồ tài chính toàn cầu.

Hiện tại, một loạt tập đoàn tài chính khổng lồ của Arập Xêút và các quốc gia vùng Vịnh đã chuẩn bị sẵn các gói đầu tư trị giá hàng tỷ USD để đổ vào hạ tầng, năng lượng và xây dựng tại Syria ngay khi lệnh gỡ bỏ chính thức có hiệu lực vào tháng sau.

Sau khi Syria được đưa ra khỏi danh sách đen, thế giới sẽ chỉ còn lại 3 quốc gia nằm trong diện bị Mỹ gắn mác bảo trợ khủng bố là Iran, Triều Tiên và Cuba.