Thái Lan: Nữ y tá phá vỡ rào cản cấm kỵ tôn giáo để cứu mạng các nhà sư trong vụ tai nạn thảm khốc

ANTD.VN - Một nữ y tá tại Thái Lan đang nhận được cơn mưa lời khen từ dư luận khi dũng cảm gạt bỏ những quy tắc cấm kỵ nghiêm ngặt của tôn giáo để lao vào sơ cứu cho các nhà sư là nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vụ việc đau lòng xảy ra tại vùng Đông Bắc Thái Lan cướp đi sinh mạng của 10 nhà sư. Thủ phạm gây ra thảm kịch kinh hoàng trên là một đứa trẻ mới 11 tuổi.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 2-7 tại tỉnh Mukdahan. Một cậu bé 11 tuổi đã tự ý lấy chiếc xe bán tải của bố mẹ, sau đó điều khiển phương tiện lao với tốc độ kinh hoàng đâm thẳng vào đoàn gồm 35 nhà sư và 5 Phật tử đang đi bộ trên đường.

Cú tông trực diện ở tốc độ cao đã hất văng hàng chục người, gây một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có.

Một nhà sư bị thương được sơ cứu

Nhận được tin báo, nữ y tá Wiwat Laonoi, 61 tuổi đang di chuyển gần đó đã lập tức có mặt tại hiện trường.

Bà Wiwat bàng hoàng nhớ lại: "Hiện trường lúc đó vô cùng đáng sợ, rất nhiều nhà sư nằm bất động la liệt trên mặt đường. Suốt gần 40 năm làm nghề y sinh tử, tôi chưa từng chứng kiến một vụ tai nạn nào khủng khiếp đến thế".

Ngay khi bà Wiwat chuẩn bị thực hiện các thao tác hồi sức cấp cứu, nhiều người dân xung quanh đã hốt hoảng hét lên ngăn cản: "Đừng, đó là nhà sư đấy!".

Theo luật lệ và phong tục Phật giáo khắt khe tại Thái Lan, phụ nữ tuyệt đối không được chạm vào thân thể của các vị sư thầy và ngược lại.

Tuy nhiên, bất chấp rào cản, nữ y tá dứt khoát trả lời: "Điều đó không quan trọng, ngay lúc này, đây là những bệnh nhân cần cứu sống".

Do là nhân viên y tế đầu tiên và duy nhất có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó khi các xe cứu thương chưa kịp tới, bà Wiwat dồn hết sức để cấp cứu nạn nhân.

Bà liên tục di chuyển thoăn thoắt giữa các nạn nhân, thao tác bắt mạch, thực hiện ép tim ngoài lồng ngực không ngừng và trực tiếp gọi điện điều phối với bệnh viện địa phương để phân loại bệnh nhân.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức cứu chữa, do lực tông quá mạnh, 5 nhà sư đã tử vong ngay tại chỗ và 5 người khác trút hơi thở cuối cùng sau khi được đưa tới bệnh viện.

Tính đến ngày 3-7, vẫn còn 10 nạn nhân đang phải nằm viện điều trị tích cực, trong đó có 2 ca trong tình trạng nguy kịch và 8 người bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Người dân thu gom đồ sót lại của các nhà sư

Hành động cứu người của bà Wiwat đã được một người đi cùng quay video lại và chia sẻ lên mạng xã hội, tạo nên một hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tại xứ sở Chùa Vàng.

Đại đa số người dân và các tầng lớp tăng lữ Thái Lan đều bày tỏ sự xúc động, khẳng định lòng từ bi và nghĩa vụ cứu người của y đức hoàn toàn vượt lên trên mọi giáo điều.

Bà Wiwat chia sẻ: "Là một người dân Thái Lan và là một y tá, tôi rất tự hào khi đã dùng những kiến thức của mình để cứu giúp đồng bào".

Bà cũng cho biết sau khi nghỉ hưu vào tháng 9 tới sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động tình nguyện y tế tại các vùng sâu vùng xa còn thiếu thốn điều kiện chăm sóc sức khỏe.