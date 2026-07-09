Ông Trump bất ngờ ‘bỏ’ chuyên cơ mới do Qatar tặng do lo ngại lỗ hổng an ninh?

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-7 gây xôn xao hành lang ngoại giao khi đột ngột quyết định không sử dụng chiếc chuyên cơ Air Force One đời mới do Qatar trao tặng để rời Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Trump đột ngột đổi chuyên cơ để rời Thổ Nhĩ Kỳ

Thay vào đó, ông lệnh cho chiếc chuyên cơ này bay sang Anh trước, còn bản thân quay về bằng chiếc chuyên cơ cũ.

Quyết định bất ngờ này làm dấy lên những nghi ngại lớn về lỗ hổng an ninh hệ thống phòng thủ tên lửa của chiếc máy bay đắt giá vừa được bàn giao.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump nói rằng lý do ông điều chiếc chuyên cơ mới đến căn cứ không quân Mildenhall của Anh thay vì chở mình về nước là nhằm tạo điều kiện cho các binh sĩ Mỹ đồn trú tại đây có "cơ hội được tham quan siêu máy bay".

"Mọi người đều vô cùng hào hứng và chúng tôi nghĩ rằng các binh sĩ nên là những người đầu tiên được trải nghiệm chuyên cơ này. Chúng tôi sẽ sử dụng chiếc Air Force One cũ để rời Thổ Nhĩ Kỳ", ông Trump viết.

Chiếc Boeing 747-8 này là món quà do Hoàng gia Qatar tặng vào năm ngoái, sau khi ông Trump liên tục phàn nàn về sự xuống cấp của hai chiếc chuyên cơ cũ vốn đã phục vụ các đời Tổng thống Mỹ từ năm 1990.

Máy bay mới vừa hoàn tất quá trình hoán cải cấp tốc để phục vụ chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump vào ngày 1-7, nổi bật với màu sơn đỏ, trắng và xanh hải quân thay thế cho sắc trắng xanh da trời truyền thống.

Việc ông Trump đột ngột đổi máy bay ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia có chung đường biên giới với Iran - diễn ra đúng thời điểm ông vừa ra lệnh dội bom oanh tạc Iran, làm bùng lên nghi vấn chiếc máy bay do Qatar tặng chưa được trang bị đầy đủ các hệ thống cảnh báo và đánh chặn tên lửa công nghệ cao như phiên bản gốc.

Khi các phóng viên hỏi thẳng tại cuộc họp báo về việc liệu có phải ông đổi máy bay vì lý do an ninh liên quan đến sự trả đũa của Iran hay không, ông Trump đã né tránh câu trả lời trực tiếp.

Thay vào đó, ông nhắc lại các âm mưu ám sát nhắm vào mình: "Tôi nói về điều này rất nhiều vì tính mạng của một Tổng thống là vô cùng quan trọng và luôn đối mặt với nguy hiểm. Chúng tôi sẽ trở về nhà bằng các phương thức thông thường".