Bế mạc Thượng đỉnh NATO: Thông qua tuyên bố chung chiến lược

ANTD.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đã bế mạc vào ngày 8-7 sau khi các nhà lãnh đạo đồng thuận thông qua một Tuyên bố chung mang tính chiến lược.

NATO tuyên bố chiến lược phòng thủ toàn diện trước các thách thức

Để đối phó với cấu trúc an ninh đang rạn nứt, khối quân sự này quyết định sẽ siết chặt kỷ luật tài khóa và triển khai các cam kết cốt lõi từng được thông qua tại La Hay vào mùa hè năm ngoái.

Tuyên bố chung khẳng định, bên cạnh mối đe dọa mang tính hệ thống từ Nga, NATO cũng phải đồng thời đối mặt với làn sóng khủng bố dai dẳng có xu hướng trỗi dậy tại nhiều khu vực biên giới.

Định hướng hành động của khối trong giai đoạn tới sẽ tập trung tối đa vào việc hiện thực hóa các cam kết quốc phòng toàn diện.

Nâng cao năng lực răn đe, tăng cường sự hiện diện quân sự thường trực, triển khai thêm các lữ đoàn tác chiến hạng nặng áp sát sườn phía Đông và hệ thống phòng không đa tầng.

Cải tổ chuỗi cung ứng công nghiệp, loại bỏ các rào cản bảo hộ thương mại vũ khí nội khối, đồng bộ hóa tiêu chuẩn đạn dược nhằm tối ưu hóa khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các nước thành viên.

Thiết lập lá chắn phản ứng nhanh trước các cuộc tấn công mạng hỗn hợp tinh vi nhắm vào hạ tầng an ninh quốc gia.

Bản tuyên bố chung tại Ankara nhấn mạnh việc các nước thành viên phải tuân thủ nghiêm túc "Bộ khung đầu tư quốc phòng mới" vốn được thông qua tại Thượng đỉnh La Hay 2025.

Theo lộ trình cam kết này, các đồng minh châu Âu buộc phải nâng mục tiêu chi tiêu ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục 5% GDP trước năm 2035, trong đó 3,5% cho năng lực quân sự cốt lõi và 1,5% cho các lĩnh vực liên quan như an ninh mạng, hạ tầng.

Bước đi này nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính lên đến 66% mà Mỹ đang phải chi trả cho liên minh.

Giới phân tích quân sự nhận định, việc NATO chính thức tuyên bố Nga thành "mối đe dọa dài hạn" là thông điệp răn đe mạnh mẽ gửi tới Điện Kremlin, khẳng định liên minh quân sự lớn nhất hành tinh đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu chiến lược kéo dài nhiều thập kỷ trên bàn cờ địa chính trị.