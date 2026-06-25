Triệt phá đường dây gian lận thi công chức khủng: Giá mua 'ghế' lên tới 800.000 baht

ANTD.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một trong những đường dây gian lận thi cử lớn nhất lịch sử nước này trong lĩnh vực công, sau khi bất ngờ đột kích một "sào huyệt" chuyên sửa bài thi cho hàng nghìn thí sinh chi tiền để "chạy" suất vào làm việc tại các cơ quan chính quyền địa phương.

Cảnh sát đột nhập căn phòng "sào huyệt" sửa bài thi

Tại Thái Lan, các vị trí công tác trong các tổ chức hành chính địa phương, hội đồng thành phố hay cơ quan cấp xã luôn là niềm mơ ước của nhiều người nhờ tính chất ổn định, chế độ hưu trí và tính bảo đảm trọn đời.

Do tỷ lệ chọi vô cùng khốc liệt, kỳ thi tập trung quốc gia do Cục Hành chính Địa phương tổ chức luôn là một cuộc chiến cân não. Kỳ thi nằm trong tâm điểm bê bối lần này được tổ chức vào tháng 2-2025, với mục tiêu tuyển dụng 6.669 viên chức thuộc 87 vị trí việc làm trên toàn quốc.

Theo cơ quan điều tra, một mạng lưới tội phạm tinh vi bao gồm cả các quan chức chính phủ đương nhiệm và các gia sư luyện thi liên kết để chắc suất đỗ cho các thí sinh chi tiền.

Mức giá được đưa ra tùy thuộc vào từng vị trí. Với vị trí thông thường, giá sàn khoảng 350.000 baht (khoảng hơn 240 triệu đồng).

Vị trí có tỷ lệ chọi cao, mức giá bị đẩy lên tới 700.000-800.000 baht (khoảng 480-550 triệu đồng).

Chiêu thức của đường dây này là can thiệp trực tiếp vào giai đoạn cuối của quy trình. Sau khi thí sinh hoàn thành bài thi, các phiếu trả lời của những người "đã nộp tiền" sẽ được tuồn ra ngoài để chỉnh sửa, nâng điểm số lên bằng với mức điểm đỗ.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi nhà chức trách nhận được đơn khiếu nại kèm theo các bằng chứng và đoạn ghi âm bí mật.

Vào lúc 18h ngày 23-6, lực lượng thuộc Cục Điều tra Trung ương (CIB) phối hợp với Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) đã bất ngờ bao vây và đột kích một ngôi nhà tại huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi, ngay sát Thủ đô Bangkok.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang khoảng 10 đối tượng đang túc trực bên trong, phần lớn là quan chức chính phủ.

Cảnh sát đã tịch thu 18 máy tính cùng khoảng 3.000 phiếu trả lời của các thí sinh.

Băng nhóm này đã kịp thời tẩy sửa và nâng điểm thành công cho khoảng 2.000 trường hợp. Đối tượng chủ mưu - hiện đang giữ chức Giám đốc Chiến lược và Ngân sách tại tỉnh Phetchabun - được xác định là người đã trực tiếp tuồn và lưu trữ số bài thi này tại ngôi nhà.

Cảnh sát ước tính tổng số tiền giao dịch và thiệt hại từ đường dây này lên tới 4,5 tỷ baht (gần 3.100 tỷ đồng).

Đây được xem là vụ án gian lận thi cử lớn nhất trong lịch sử khu vực công tại Thái Lan cả về lượng tiền lẫn số người tham gia.

Hiện tại, toàn bộ chứng cứ đã bị niêm phong để phục vụ công tác tố tụng. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để truy quét tận gốc các mắt xích khác trong mạng lưới, bao gồm những quan chức tiếp tay và những thí sinh đã bỏ tiền mua điểm.

Vụ việc đã gây chấn động Thái Lan. Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định hành vi này hoàn toàn không thể chấp nhận và ra lệnh xử lý hình phạt cao nhất với bất kỳ công chức nào liên quan.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Worasit Liangprasit cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp diễn để làm rõ có quan chức Bộ Hành chính Địa phương thông đồng từ bên trong hay không.