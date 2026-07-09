Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo Mỹ ‘đừng vùng vẫy vô ích’

ANTD.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng, “nếu Mỹ tấn công, các ông sẽ bị đánh trả”. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng hai nước tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf

“Mỹ vẫn chưa học được rằng bắt nạt và bội ước sẽ phải trả giá”, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, người đang dẫn đầu các cuộc đàm phán với Mỹ và là một trong những nhân vật chính trị quyền lực nhất của Iran, nhấn mạnh trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

“Đừng vùng vẫy vô ích, nếu không các ông sẽ chìm sâu hơn nữa: Eo biển Hormuz sẽ chỉ mở ra với ‘sự sắp xếp của Iran’, chứ không phải là các mối đe dọa của Mỹ”, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố.

Các cuộc tấn công mới diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8-7 nói rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã “kết thúc”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo cứng rắn về khả năng đáp trả, nhấn mạnh: “Chúng ta vừa giáng cho họ đòn rất mạnh. Mỗi lần họ tấn công chúng ta, chúng ta sẽ đáp trả họ mạnh gấp 20 lần”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu Mỹ có quay trở lại xung đột quân sự toàn diện với Iran hay không, Tổng thống Trump nói ông chưa thể khẳng định, nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ có nhiều cách để giành chiến thắng và về mặt quân sự thì Mỹ đã chiến thắng.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đang “tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran để làm suy yếu hơn nữa khả năng đe dọa tự do hàng hải ở Eo biển Hormuz”.

CENTCOM nêu rõ: “Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm về hành động gây hấn phi lý gần đây đối với tàu thương mại và thủy thủ đoàn dân sự tự do di chuyển trên tuyến đường thủy quốc tế quan trọng này”.