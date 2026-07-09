Nga cấm xuất khẩu dầu diesel để đối phó khủng hoảng nhiên liệu

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 8-7 cho biết chính phủ nước này đã chính thức áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel đối với các doanh nghiệp sản xuất dầu mỏ.

Xe ô tô xếp hàng chờ đổ xăng tại trạm xăng Lukoil ở Nakhabino, ngoại ô Matxcơva ngày 8-7-2026

Quyết định này nhằm ưu tiên tối đa nguồn cung cho thị trường nội địa trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu trong nước gặp nhiều áp lực.

Matxcơva đang phải kích hoạt một loạt giải pháp tình thế chưa từng có tiền lệ để ngăn chặn đà tăng giá và tình trạng khan hiếm xăng dầu ở một số địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp nội các trực tuyến dưới sự chủ trì của Tổng thống Vladimir Putin, Phó Thủ tướng Alexander Novak thừa nhận tình hình cung ứng nhiên liệu tại các trạm xăng hiện nay đang gây lo ngại do những thay đổi lớn về tình hình và chuỗi hậu cần thời gian qua.

Để ổn định tình hình năng lượng quốc gia, ông Novak xác nhận Nga sẽ triển khai đồng thời 3 chính sách khẩn cấp.

Trong đó, lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, dầu hàng hải sẽ có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến hết ngày 31-7-2026, áp dụng đối với cả các tập đoàn sản xuất dầu mỏ lớn.

Bắt đầu ngay trong tháng 7-2026, Nga sẽ chủ động nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế từ nước ngoài để bù đắp lượng thiếu hụt.

Chính phủ cho phép các nhà máy lọc dầu nội địa tận dụng tối đa công suất bằng cách sử dụng và sản xuất các sản phẩm dầu mỏ có tiêu chuẩn môi trường thấp hơn nhằm gia tăng nhanh chóng sản lượng cung ứng ra thị trường.

Nga vốn là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu diesel bằng đường biển lớn nhất thế giới, với các khách hàng lớn hiện tại bao gồm Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khu vực châu Phi, Trung Đông.

Quyết định đóng biên xuất khẩu đột ngột của Matxcơva đã lập tức tạo ra một cú sốc lớn trên thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy biên lợi nhuận dầu diesel tại thị trường châu Âu tăng vọt lên mức kỷ lục 60,17 USD/thùng ngay trong phiên giao dịch 9-7.

Tổng thống Putin khẳng định các kế hoạch gây áp lực từ bên ngoài nhằm "tạo ra tâm lý hoang mang, bất ổn trong xã hội Nga" chắc chắn sẽ thất bại.

Ông nhấn mạnh chính phủ và các bộ ngành liên quan đã chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản dự phòng dài hạn để bảo đảm huyết mạch kinh tế và hoạt động dân sinh không bị gián đoạn.