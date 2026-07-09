Pakistan tìm thấy xác máy bay Boeing 737 ở Biển Ảrập

ANTD.VN - Pakistan thông báo đã tìm thấy xác chiếc máy bay Boeing 737 bị mất tích ngoài khơi nước này sau khi cất cánh từ Trung Đông tối 7-7.

Mảnh vỡ máy bay được tìm thấy

Chiếc Boeing 737, do Hãng hàng không K2 Airways vận hành, là máy bay chở hàng với 5 người trên khoang, đang trên hành trình từ Sharjah, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đến Karachi, Pakistan.

Theo thông báo của Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan, máy bay đã báo cáo sự cố hệ thống dẫn đường lúc 21h18 (theo giờ Pakistan) tối 7-7 khi đang bay về hướng Karachi. Trung tâm kiểm soát không lưu địa phương đã cố gắng hướng dẫn máy bay, nhưng 3 phút sau, hệ thống radar cho thấy máy bay đang hạ độ cao nhanh chóng và liên lạc bị mất. Theo thông báo, chuyến bay cách Karachi khoảng 287 km về phía Tây vào thời điểm đó.

Hôm 8-7, hải quân và cơ quan cứu hộ hàng hải của Pakistan cho biết sau 12 giờ tìm kiếm, họ đã “tìm thấy và xác định thành công xác máy bay chở hàng Boeing 737 của K2 Airways được tuyên bố mất tích đêm qua”, theo tuyên bố của Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan (PAA) được đăng tải trên mạng xã hội X.

PAA nói rằng, xác máy bay được tìm thấy ở Biển Ảrập, ngoài khơi thị trấn Ormara trên bờ biển phía nam Pakistan, đồng thời cho biết thêm: “Các nỗ lực tìm kiếm những thành viên phi hành đoàn mất tích đang được triển khai”.

Theo hãng tin AFP, nhà chức trách Pakistan đã công bố hình ảnh các nhân viên đang nâng những mảnh vỡ của thân máy bay từ một thuyền nhỏ lên tàu lớn hơn, cùng với các mảnh vỡ màu đỏ trắng có dòng chữ “K2 Air” được xếp trên boong tàu.

Trong một tuyên bố được đưa ra trước khi tìm thấy xác máy bay, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ “nỗi đau buồn sâu sắc, thương tiếc và lấy làm tiếc về vụ tai nạn bi thảm trong đó một máy bay chở hàng tư nhân… đã rơi xuống Biển Ảrập và mất tích”.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ máy bay rơi.

K2 Airways cho biết hãng đã xác định danh tính 5 thành viên phi hành đoàn trên máy bay, cũng như đang hợp tác với Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan và các cơ quan chức năng khác. “Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho sự an toàn của các đồng nghiệp”, hãng hàng không này cho biết.

K2 Airways là một hãng hàng không tư nhân ở Pakistan, khai thác các chuyến bay theo lịch trình, thuê chuyến trong nước và quốc tế.

Được sản xuất vào năm 1999, chiếc phi cơ này từng được sử dụng làm máy bay chở khách cho các hãng Aeroflot và Garuda Indonesia trước khi được chuyển đổi thành máy bay chở hàng vào năm 2012, theo Airfleets.net. Đây là chiếc máy bay Boeing 737 duy nhất của K2 Airways và được đưa vào phục vụ tại hãng hàng không này năm 2024.

Nếu có thương vong được xác nhận, đây sẽ là vụ tai nạn máy bay gây chết người đầu tiên ở Pakistan kể từ năm 2020, khi chuyến bay số hiệu 8303 của Pakistan International Airlines bị rơi ở Karachi, khiến 97 người thiệt mạng.