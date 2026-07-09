Video cặp vợ chồng thoát chết thần kỳ trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Ấn Độ

ANTD.VN - Một cặp vợ chồng đã thoát chết thần kỳ trong vụ sạt lở đất do mưa lớn tại huyện miền núi ở bang Kerala, phía nam Ấn Độ.

Đoạn video vụ việc

Nhà chức trách cho biết, vụ sạt lở đất xảy ra hôm 7-7 tại một công trường ở huyện Wayanad thuộc bang Kerala, khiến nhiều công nhân bị mắc kẹt. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được triển khai.

Vụ sạt lở đất đã khiến 4 người thiệt mạng, 9 người khác bị thương và 6 người được cho là vẫn mất tích. Số người chết có thể sẽ tăng lên.

Trong vụ sạt lở đất này, một người đàn ông và một phụ nữ đã thoát chết thần kỳ sau khi chiếc xe bồn chở xăng bị mắc kẹt trong dòng bùn đất đẩy họ lùi lại gần 400 mét đến trạm xăng, đồng thời che chắn một phần cho họ khỏi bùn và đá. Khi chiếc xe bồn dừng lại, cặp vợ chồng lấm lem bùn đất đã đứng dậy rời đi. Hình ảnh từ camera giám sát về sự việc này đã lan truyền trên mạng internet.

Kể lại sự việc, người phụ nữ nói: "Tôi rất sợ khi thấy bùn đất ào về phía chúng tôi. Chúng tôi không thể làm gì được. May mắn là tôi và chồng đã thoát được. Giờ tay tôi bị đau".

Nhà chức trách đã ban bố cảnh báo đỏ trong khu vực, và bắt đầu sơ tán người dân tại những vùng lân cận khi mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực này. Lượng mưa lớn liên quan đến biến đổi khí hậu và việc xây dựng không theo quy hoạch được cho là nguyên nhân chính gây ra thảm họa thiên nhiên ở các vùng núi của Ấn Độ.

Năm 2024, một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của gần 400 người và khiến hàng nghìn người mất nhà cửa tại một khu vực miền núi ở Kerala.