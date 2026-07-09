Iran ra tối hậu thư hủy diệt: Sẽ rút khỏi Hiệp ước NPT và thay đổi học thuyết hạt nhân nếu Mỹ tiếp tục không kích

ANTD.VN - Iran tuyên bố xem xét rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), thay đổi học thuyết hạt nhân và đóng cửa eo biển Bab al-Mandab cùng với eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc tấn công tổng lực và bất ngờ

Trước các cuộc tấn công dồn dập mang tính hủy diệt của quân đội Mỹ, Iran ngày 8-7 tuyên bố nước này đang cân nhắc kích hoạt các biện pháp đáp trả tột cùng, bao gồm việc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và thay đổi hoàn toàn học thuyết hạt nhân để chế tạo bom nguyên tử.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Lầu Năm Góc xác nhận vừa tấn công trúng hơn 80 mục tiêu chiến lược bên trong lãnh thổ Iran, đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến tranh tổng lực.

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Fars, ông Ebrahim Rezaei - Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran tuyên bố: "Nếu Mỹ dám tấn công đất nước chúng tôi một lần nữa, chúng tôi sẽ đáp trả bằng tất cả sức mạnh của mình. Đối phương sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công tổng lực và hoàn toàn bất ngờ từ Iran, và cuộc chiến này sẽ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự".

Ông Rezaei khẳng định Tehran sẽ kích hoạt toàn bộ năng lực của "trục kháng chiến", bao gồm các lực lượng ủy nhiệm tại Yemen, Iraq, Lebanon để "nghiền nát" mọi căn cứ và lực lượng của Mỹ đồn trú tại khu vực.

Ngoài ra, Quốc hội Iran đã chuẩn bị sẵn sàng chương trình nghị sự thảo luận về việc rút khỏi Hiệp ước NPT và thay đổi học thuyết an ninh quốc gia - một bước đi dọn đường để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân nhằm răn đe phương Tây.

Cùng với đó, ông Rezaei cảnh báo Tehran sẽ tiến hành phong tỏa đồng thời cả hai tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới là eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb.

Việc khóa chặt hai cửa ngõ vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa này sẽ lập tức cắt đứt chuỗi cung ứng năng lượng của phương Tây, bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố vừa hoàn tất đợt không kích hủy diệt, sử dụng đạn dẫn đường chính xác đánh trúng hơn 80 mục tiêu tại các tỉnh miền Nam Iran là Hormozgan, Khuzestan và Bushehr.

Các vụ tấn công khiến ít nhất 9 binh sĩ và 2 người dân Iran thiệt mạng.

Để trả đũa ngay lập tức, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội chính quy nước này tuyên bố đã phóng loạt tên lửa hành trình đánh trúng các căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ đặt tại Bahrain và Kuwait.