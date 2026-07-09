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Mỹ tiếp tục không kích Iran, Tehran thề sẽ ‘trừng phạt nghiêm khắc’

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Mai Phương

ANTD.VN - Mỹ vừa tiến hành các cuộc tấn công vào miền Nam Iran trong đêm thứ hai liên tiếp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc.

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Máy bay chiến đấu F/A-18 trên boong tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ

Xung đột tiếp diễn sau khi Mỹ và các đồng minh Ảrập trong khu vực cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu ở Eo biển Hormuz.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ đang “tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran để làm suy yếu hơn nữa khả năng đe dọa tự do hàng hải ở Eo biển Hormuz”.

CENTCOM nêu rõ: “Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm về hành động gây hấn phi lý gần đây đối với tàu thương mại và thủy thủ đoàn dân sự tự do di chuyển trên tuyến đường thủy quốc tế quan trọng này”.

Truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ dọc theo bờ biển phía Nam, bao gồm các thành phố cảng Bushehr, Chabahar và Konarak, cũng như trên đảo Lavan. Ít nhất 2 vụ nổ đã được ghi nhận gần Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, theo hãng thông tấn Fars.

Ông Trump đã đưa ra cảnh báo đối với Iran ngay sau khi các cuộc không kích bắt đầu. “Đây là hành động trả đũa cho vụ ném bom vào các tàu ​​thuyền của Iran ngày hôm qua. Nếu điều đó xảy ra một lần nữa, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nhiều!”, ông viết trên Truth Social. Vài giờ trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc.

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, thề sẽ “trừng phạt nghiêm khắc” các cuộc tấn công của Mỹ.

Mỹ cho biết đã tấn công hơn 80 mục tiêu ở Iran hôm 8-7 sau khi 3 tàu thương mại bị trúng đạn. Mặc dù Tehran không nhận trách nhiệm về các vụ việc, song truyền thông Iran đưa tin rằng các tàu này đã cố gắng đi qua Eo biển Hormuz chiến lược mà không được phép.

Theo RT

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