Vì sao Thủ tướng Anh trả lại khẩu súng ngắn do Tổng thống Thổ Nhỹ Kỳ tặng khi tham dự Thượng đỉnh NATO?

ANTD.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 8-7 cho biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa diễn ra ở Ankara, Tổng thống nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, đã chọn súng ngắn làm quà lưu niệm tặng các nhà lãnh đạo quốc gia đến tham dự. Tuy nhiên do luật pháp của Anh, ông không thể mang món quà này về.

Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Erdogan tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Món quà mang độc nhất vô nhị này đã đẩy một số nhà lãnh đạo phương Tây vào tình huống "dở khóc dở cười" do các rào cản luật pháp nghiêm ngặt tại nước mình.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyến bay trở về London, Thủ tướng Keir Starmer cho biết mỗi nhà lãnh đạo khi đến Ankara tham dự hội nghị đều được trao tặng một khẩu súng ngắn sang trọng.

Khẩu súng này được chạm khắc tinh xảo tên riêng của từng vị nguyên thủ và được tặng kèm theo một hộp đạn nguyên đai nguyên kiện.

Để người nhận có thể thuận tiện mang quà tặng về nước, Tổng thống Erdogan đã gửi kèm một bức thư chính thức do chính ông ký, trong đó tuyên bố miễn trừ hoàn toàn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vũ khí đối với những khẩu súng này.

Tuy nhiên, bất chấp "sắc lệnh" đặc biệt của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, món quà độc nhất vô nhị này vẫn không thể vượt qua được quy định pháp lý của xứ sở sương mù.

Thủ tướng Keir Starmer thừa nhận ông đã buộc phải quyết định để lại món quà của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành thủ tục tiêu hủy hoặc niêm cất vĩnh viễn.

Lý do là bởi luật kiểm soát súng đạn của Vương quốc Anh thuộc hàng nghiêm khắc nhất thế giới, việc cá nhân nhập khẩu dòng vũ khí này vào nội địa là hoàn toàn bất hợp pháp và không có ngoại lệ cho nguyên thủ quốc gia.

Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara cũng chính là sự kiện đối ngoại lớn cuối cùng trong sự nghiệp chính trị của ông Keir Starmer trên cương vị người đứng đầu chính phủ Anh.

Trước đó, vào ngày 22-6, ông Starmer đã chính thức thông báo quyết định từ chức sau những biến động chính trị nội bộ.