Xe buýt chở khách Nga bị tấn công, bốc cháy dữ dội

ANTD.VN - Ông Evgeny Balitsky, Thống đốc tỉnh Zaporozhye do Nga chỉ định, cho biết, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một xe buýt chở khách, khiến phương tiện này bốc cháy. Ông nói thêm rằng tất cả 11 người trên xe đều thoát nạn an toàn.

Hiện trường vụ việc

Trong bài đăng trên Telegram, ông Balitsky cho biết vụ tấn công xảy ra trên một con đường ở huyện Primorsky, tất cả hành khách cùng 2 lái xe đã được sơ tán an toàn.

Ông mô tả vụ việc là “cuộc tấn công có chủ đích vào một xe buýt chở khách theo lịch trình có thường dân trên xe”, “vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế”.

Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin nêu trên.

Theo Đài RT, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa và tầm trung vào Nga, với nhiều cuộc tấn công hiện nay không chỉ nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các tòa nhà dân sự, mà còn các loại phương tiện, bao gồm những phương tiện di chuyển giữa lục địa Nga và Bán đảo Crimea.

Thứ năm tuần trước, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công chiếc xe buýt du lịch chở 19 hành khách từ Minsk đến khu nghỉ dưỡng Anapa bên bờ Biển Đen của Nga gần cửa khẩu biên giới Krasny Kamen ở vùng Bryansk, làm 2 lái xe và 1 hành khách bị thương.