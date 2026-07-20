'Cơn sốt' từ Ngày hội tuyển dụng quy mô lớn nhất năm của Sun PhuQuoc Airways đổ bộ Hà Nội

ANTD.VN -Chiến dịch tuyển dụng tiếp viên hàng không lớn nhất năm "Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026" của Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã hoàn thành chặng cuối tại Hà Nội vào ngày 18/7.

Sự kiện diễn ra tại Ascott Tay Ho Hanoi (58 Tây Hồ, Hà Nội) thu hút đông đảo hơn 1.000 ứng viên tham gia đăng ký, mở ra cơ hội gia nhập môi trường dịch vụ chuẩn quốc tế và định hình lộ trình phát triển nghề nghiệp dài hạn. Khác với sự kiện tổ chức tại TP. HCM trước đó, ngày hội tuyển dụng Tiếp viên hàng không của SPA đón lượng ứng viên người nước ngoài vượt trội – 222 ứng viên từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Nga…

Ứng viên xếp hàng làm thủ tục check-in từ sáng sớm tại Ascott Tay Ho Hanoi

Từ 7:00 sáng, không khí tại Ascott Tay Ho Hanoi đã bắt đầu nóng lên bởi những bước chân tự tin của hàng trăm bạn trẻ. Cầm trên tay tấm hộ chiếu thông hành được thiết kế riêng cho chương trình, các ứng viên đều mang trong mình khát vọng chinh phục bầu trời. Khác với các buổi phỏng vấn truyền thống, sự kiện của Sun PhuQuoc Airways được tổ chức theo không gian mở với quy trình đón tiếp chu đáo.

Ứng viên khoe tấm passport của chính mình trước vòng phỏng vấn

Ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký nhanh gọn, các ứng viên được hướng dẫn vào không gian sảnh chính. Ngày hội ghi nhận lượng hồ sơ đăng ký đa dạng, quy tụ những gương mặt từ nhiều tỉnh thành khu vực phía Bắc cùng các ứng viên quốc tế.

Cơ hội định hình sự nghiệp từ loạt hoạt động trải nghiệm thực tế

Bước vào không gian tuyển dụng theo mô hình "Career Festival" (Lễ hội nghề nghiệp), tính chất căng thẳng của một buổi thi tuyển thông thường hoàn toàn được gỡ bỏ. Thay vào đó, các ”đại sứ bầu trời” tương lai được chủ động trải nghiệm thực tế môi trường làm việc chuyên nghiệp. Điểm chạm đầu tiên đầy ấn tượng chính là khu vực grooming, nơi các chuyên gia trực tiếp hỗ trợ tư vấn trang điểm và làm tóc để giúp các bạn trẻ sở hữu diện mạo chỉn chu trước khi bước vào phỏng vấn.

Ứng viên được trang điểm, làm tóc chuẩn phong cách của hãng SPA tại khu vực grooming

Sau phần chuẩn bị diện mạo, hoạt động mặc thử đồng phục của hãng là trải nghiệm được nhiều ứng viên mong chờ nhất. Khoác lên mình sắc phục của Sun PhuQuoc Airways giúp các bạn dễ dàng hình dung về hình ảnh chuyên nghiệp của bản thân trong tương lai, đồng thời tiếp thêm sự tự tin trước khi bước vào các vòng phỏng vấn quyết định.

Ứng viên trải nghiệm mặc thử bộ đồng phục chính thức của hãng

Không dừng lại ở vẻ ngoài chỉn chu, tiêu chuẩn phục vụ 5 sao của thế hệ tiếp viên mới còn được thử thách trực tiếp qua khu vực hướng dẫn an toàn bay. Dưới sự chỉ dẫn của đội ngũ chuyên gia, các ứng viên còn được thực hành kỹ năng sơ cứu cơ bản và nguyên tắc an toàn cabin. Trải nghiệm thực tế giúp các bạn thấu hiểu sâu sắc yêu cầu chuyên môn và trách nhiệm bảo vệ an toàn cho mỗi chuyến bay.

Chuyên gia hướng dẫn ứng viên thực hành kỹ năng sơ cứu và an toàn bay

Bên cạnh các khu vực hướng dẫn nghiệp vụ nghiêm túc, photobooth và thử thách vũ đạo (dance challenge) thu hút đông đảo ứng viên tham gia và cổ vũ. Hoạt động tương tác trực quan giúp giải tỏa tâm lý lo âu trước vòng thi quyết định, đồng thời tạo cơ hội để hội đồng tuyển dụng đánh giá khách quan sự tự tin, năng động cũng như khả năng làm việc nhóm của từng cá nhân.

Ứng viên được hẹn khung giờ cụ thể theo số thứ tự để tham gia các vòng phỏng vấn

Để nạp lại năng lượng sau các phần tương tác thể chất, khu vực tiệc trà (tea break) được chuẩn bị sẵn sàng giữa các buổi sáng, chiều với các món ăn nhẹ và nước uống phục vụ ứng viên. Sự chuẩn bị chu đáo từ ban tổ chức mang lại không gian thư giãn thoải mái trước khi bước vào các thử thách tiếp theo.

Ứng viên dùng tiệc trà (tea break) trong thời gian chờ đợi phỏng vấn

Đãi ngộ vượt trội, tiếp đà cất cánh toàn cầu

Song song với trải nghiệm thi tuyển khác biệt, một trong những yếu tố thu hút nhân tài của Sun PhuQuoc Airways là gói phúc lợi toàn diện dựa trên mô hình “5 trụ cột”: Tài chính, Công việc, Thể chất, Tinh thần, Xã hội. Đây là hệ thống đãi ngộ được thừa hưởng từ hệ sinh thái của tập đoàn Sun Group, giúp tối ưu hóa chất lượng cuộc sống cho đội ngũ nhân sự tương lai.

Mỗi nhóm 4 ứng viên qua vòng sơ loại sẽ tiếp tục vào vòng phỏng vấn hội đồng

Nếu góc livestream giúp kết nối và giải đáp thắc mắc theo thời gian thực cho các bạn trẻ ở xa, thì tại khu vực trung tâm, sự kiện ghi nhận không khí sôi nổi khi các quyền lợi đãi ngộ thực tế được công bố. Sự chú ý đặc biệt hướng về thông tin 20 suất học bổng đào tạo tại nước ngoài (Thái Lan hoặc Malaysia) dành cho những gương mặt xuất sắc nhất của chiến dịch.

Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 được tổ chức chuyên nghiệp và chu đáo, thu hút đông đảo ứng viên trong nước và quốc tế

Lộ trình phát triển bền vững này được đảm bảo bằng thu nhập khởi điểm cạnh tranh từ 24 triệu đồng/tháng, miễn 100% chi phí huấn luyện cùng chính sách “An cư Lạc nghiệp” chỉ từ 7 năm đồng hành. Bên cạnh đó, đời sống thể chất và tinh thần của tiếp viên còn được đảm bảo thông qua gói bảo hiểm sức khỏe SunCare 24/7, phòng tập Sun Sport Complex, khám chữa bệnh tại Sun Group International Hospital, nghỉ sinh nhật hưởng lương cùng loạt ưu đãi tại Sun Hospitality & Entertainment Group.

Ứng viên may mắn được tặng mô hình tàu bay Sun PhuQuoc Airways trong chương trình bốc thăm

Sức nóng của ngày hội được tiếp nối bằng chương trình bốc thăm trao tặng các phần quà được thiết kế độc quyền và mô hình tàu bay Sun PhuQuoc Airways cho các bạn trẻ may mắn. Hoạt động này vừa khép lại phần chia sẻ đãi ngộ, vừa mở ra không gian giao lưu cởi mở giữa ban tuyển dụng và các nhân sự trẻ. Kết quả ứng viên trúng tuyển đã được công bố trên fanpage chính thức của Sun PhuQuoc Airways Talent Hub trước 00.00 h ngày 19/7.

Được hưởng dư âm từ sự kiện ngày hội tuyển dụng vô cùng mới mẻ và sôi động tại TP. HCM, Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 tại Hà Nội hút đông đảo ứng viên chất lượng cả trong nước và quốc tế. Quốc tịch ứng viên tham dự cũng đa dạng hơn, trong đó đông nhất là các bạn trẻ đến từ Hàn Quốc. Kết quả tuyển chọn đã được công bố công khai, trong số 122 ứng viên được chọn, có tới 65 bạn là ứng viên nước ngoài đến từ 8 quốc gia.

Hành trình "Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026" của Sun PhuQuoc Airways đã khép lại trọn vẹn. Cộng hưởng với thành công trước đó tại sự kiện ở TP.HCM, chiến dịch đã thu hút tổng cộng hơn 1.700 ứng viên tham gia, đưa hãng tiến gần hơn đến mục tiêu tuyển mới 1.000 tiếp viên trong năm 2026.

Lực lượng nhân sự mới được tuyển chọn sẽ đồng hành cùng đà tăng trưởng của hãng với lộ trình vận hành 32 tàu bay vào cuối năm 2026, bao gồm cả dòng tàu thân rộng Airbus A330); và hướng tới quy mô 100 tàu bay vào năm 2030 với Boeing 787-9 Dreamliner. Tốc độ phát triển này mở ra cơ hội thăng tiến rõ ràng cho nhân sự trên các đường bay kết nối Việt Nam với Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Trung Á và Đông Âu trong tương lai gần.