Khoảng 600 mã giảm, chứng khoán chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 44 điểm

Thị trường chứng khoán vừa trải qua chuỗi 3 tuần giảm điểm liên tục. Diễn biến này vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi bước vào phiên giao dịch đầu tuần này, khi bảng điện tử nhanh chóng chìm trong sắc đỏ, các chỉ số bị kéo tuột xa tham chiếu.

Áp lực bán diễn ra trên diện rộng khiến hầu hết các nhóm ngành đều giao dịch tiêu cực. Chốt phiên sáng, sàn HOSE có tới 274 mã giảm, gấp gần 7 lần số mã tăng (40 mã), VN-Index giảm 33,07 điểm (-1,85%), xuống 1.754,38 điểm.

Sàn HNX có cũng có 109 mã giảm và chỉ 14 mã tăng, HNX-Index giảm 5,4 điểm (-1,73%), xuống 286,66 điểm. UPCoM-Index giảm 1,26 điểm (-0,99%) xuống 126,12 điểm.

Chứng khoán giao dịch đầy tiêu cực trong phiên đầu tuần

Dù thanh khoản có cải thiện hơn phiên cuối tuần trước, song lực cầu không chống đỡ nổi áp lực cung. Phiên chiều diễn biến càng theo chiều hướng xấu. Nhiều cổ phiếu bị kéo xuống mức giá sàn, đặc biệt là cổ phiếu bất động sản, như: GEX, DXG, DXS, QCG, TCH, DIG, DRH, SGR, CII, VCG, CTD, PTL, NRC…

Nhóm chứng khoán có VIX, CTS, BSI, FTS giảm kịch biên độ. Ở nhóm ngân hàng, SHB cũng chốt phiên với màu xanh lơ.

Nhóm VN30 chốt phiên ghi nhận 25 mã giảm, chỉ có 4 mã tăng với biên độ rất hẹp (LPB, SAB, VJC, FPT), và VIC đứng giá. Ngoài SHB giảm sàn thì SSI giảm 6,4%, GVR giảm 6,1%, HPG giảm 5,7%, VRE giảm 5,3%. Các mã BID, TCB, TPP, MSN, GAS, MBB, CTG, VPB, VCB, ACB đều ghi nhận mức giảm sâu từ 3 – 5%.

Chốt phiên, VN-Index giảm tới 43,94 điểm (-2,46%) xuống 1.743,51 điểm. Số mã giảm trên sàn HOSE lên tới 296 mã, trong khi chỉ 45 mã tăng.

Thanh khoản tăng khá mạnh so với phiên cuối tuần trước với 862,57 đơn vị khớp lệnh, giá trị giao dịch 19.576 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 44,5 tỷ đồng.

HNX-Index hôm nay cũng giảm sâu 7,29 điểm (-2,5%) xuống 284,41 điểm với 128 mã giảm, 31 mã tăng. Thanh khoản 84,5 triệu đơn vị, trị giá 1.308 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 40 tỷ đồng.

Trên UPCoM hôm nay có thêm 171 mã giảm, 74 mã tăng. Chỉ số UPCoM-Index giảm 1,04 điểm (-0,82%) xuống 126,34 điểm. Thanh khoản 27 triệu đơn vị, giá trị 378 tỷ đồng.