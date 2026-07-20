Bác sĩ nói về tương lai của ngoại khoa khi robot phẫu thuật ngày càng hiện diện nhiều trong phòng mổ

ANTD.VN -Theo TTƯT.PGS.TS.BS Hoàng Gia Du - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Smart City, dù công nghệ có hiện đại đến đâu thì điều người bệnh mong muốn vẫn rất giản dị: Được điều trị hiệu quả, ít đau hơn, hồi phục nhanh hơn và sớm trở về với cuộc sống bình thường. Đó cũng chính là mục tiêu mà mọi tiến bộ y học hướng tới.

Khi sự chính xác từng milimet trở thành yếu tố sống còn

“Tôi vẫn nhớ rõ một bệnh nhi 14 tuổi bị vẹo cột sống nặng, góc Cobb hơn 100 độ. Khi thăm khám, cơ thể của em cong lệch sang một bên, gần như hình chữ S. Trên hình ảnh X-quang, các đốt sống đã biến dạng và xoay lên tới 180 độ so với giải phẫu thông thường”, bác sĩ Hoàng Gia Du kể về một trong những ca bệnh đáng nhớ nhất gần đây khi nói về giá trị của sự chính xác trong ngoại khoa.

Bác sĩ Du cho biết, với những ca bệnh như vậy, việc phẫu thuật nắn chỉnh trục cơ thể gặp rất nhiều khó khăn và nhiều rủi ro tai biến có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Chỉ một sai lệch rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến các cấu trúc thần kinh, mạch máu quan trọng hay để lại di chứng nặng nề.

TTƯT.PGS.TS.BS Hoàng Gia Du trực tiếp phân tích hình ảnh cột sống trước phẫu thuật - bước quan trọng quyết định độ chính xác của ca mổ.

Trong ca mổ này, các bác sĩ đã phải sử dụng hệ thống Robot Mazor X, O-arm kết hợp StealthStation S8 và máy theo dõi thần kinh để hỗ trợ định vị trong suốt quá trình phẫu thuật.

Kết quả, cột sống của bệnh nhi được nắn chỉnh về gần như bình thường. Ca mổ rút ngắn chỉ còn nửa thời gian so với phẫu thuật thông thường. Vì vậy, lượng máu mất ít hơn và thời gian hồi phục nhanh hơn.

Người bình thường sẽ không cảm nhận được sự chính xác đến từng milimet quan trọng đến mức nào. Nhưng trong phẫu thuật cột sống, khoảng cách ấy đôi khi là ranh giới giữa một ca mổ thành công và một biến chứng nghiêm trọng.

Những vị trí để đặt dụng cụ chỉ vài milimet nhưng nằm sát tủy sống và các mạch máu và dây thần kinh quan trọng. Chỉ cần lệch một chút, người bệnh có thể đối mặt với những tổn thương nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, phẫu thuật cột sống luôn được xem là một trong những chuyên ngành đòi hỏi độ chính xác cao của ngoại khoa.

Hệ thống Robot Mazor X kết hợp O-arm và StealthStation S8 hỗ trợ bác sĩ định vị chính xác trong suốt ca phẫu thuật vẹo cột sống, thể hiện định hướng phát triển ngoại khoa chính xác mà Vinmec Smart City đang theo đuổi.

Không chỉ trong phẫu thuật cột sống, độ chính xác còn là yếu tố quyết định ở nhiều chuyên ngành như ngoại tiêu hóa, gan mật tụy, tiết niệu hay ung bướu. Với những ca bệnh phức tạp, chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị và chất lượng sống của người bệnh.

Theo TTƯT.PGS.TS.BS Hoàng Gia Du, tương lai của ngoại khoa không nằm ở robot, mà ở cách bác sĩ làm chủ công nghệ. Robot không thay thế bác sĩ, mà giúp bác sĩ quan sát rõ hơn, lập kế hoạch chính xác và thực hiện những thao tác phức tạp một cách an toàn. Bởi ngoại khoa luôn yêu cầu sự an toàn và chính xác tuyệt đối trong quá trình phẫu thuật. Khi công nghệ được ứng dụng trong điều trị, người hưởng lợi lớn nhất không phải là bác sĩ hay bệnh viện, mà chính là người bệnh.

Dưới sự điều khiển trực tiếp của TTƯT.PGS.TS.BS Hoàng Gia Du, hệ thống robot công nghệ cao trở thành “cánh tay nối dài”, hỗ trợ bác sĩ thực hiện các thao tác đòi hỏi độ chính xác rất cao một cách an toàn hơn.

Cuộc cách mạng của ngoại khoa Việt Nam

Việc đồng thời đầu tư nhiều nền tảng robot hàng đầu thế giới không đơn thuần là bổ sung thêm thiết bị hiện đại. Điều Vinmec Smart City hướng tới là xây dựng một hệ sinh thái ngoại khoa, nơi mỗi người bệnh được điều trị bằng công nghệ phù hợp nhất với tình trạng bệnh của mình.

Robot Toumai MT-1000 được ứng dụng trong các phẫu thuật ngoại tổng quát như tiêu hóa, gan mật tụy, tiết niệu và ung bướu. Hệ thống Mazor X kết hợp O-arm và StealthStation hỗ trợ các ca phẫu thuật thần kinh - cột sống đòi hỏi độ chính xác rất cao. Robot ROSA được sử dụng trong phẫu thuật thay khớp, giúp tối ưu vị trí đặt khớp nhân tạo và phục hồi vận động.

Mỗi công nghệ có một thế mạnh riêng nhưng đều hướng tới cùng mục tiêu nhằm giúp ca mổ ít xâm lấn, an toàn hơn và mang lại kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh. Đây cũng là cơ hội để người Việt có thể tiếp cận những kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến hàng đầu thế giới ngay tại Việt Nam, thay vì phải ra nước ngoài điều trị tốn kém.

TTƯT.PGS.TS.BS Hoàng Gia Du - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Smart City - chia sẻ tầm nhìn về tương lai của ngoại khoa tại sự kiện ra mắt Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec.

“Việc phát triển hệ sinh thái robot ở nhiều chuyên ngành như ngoại tổng quát, thần kinh - cột sống hay thay khớp không chỉ giúp mở rộng năng lực điều trị các ca bệnh phức tạp, mà còn từng bước đưa Vinmec Smart City trở thành một trong những trung tâm ngoại khoa chuyên sâu và là đơn vị nòng cốt trong mạng lưới Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao của hệ thống Vinmec”, bác sĩ Hoàng Gia Du khẳng định.

Trong bối cảnh y học thế giới đang bước vào kỷ nguyên của phẫu thuật chính xác, việc phát triển hệ thống robot phẫu thuật không chỉ giúp xử lý tốt hơn các ca bệnh phức tạp của hôm nay, mà còn góp phần đặt nền móng cho tương lai của ngoại khoa Việt Nam.