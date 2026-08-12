Tăng mạnh các cuộc kiểm tra, cơ quan Thuế kiến nghị xử lý 43.767 tỷ đồng

ANTD.VN - Lũy kế 7 tháng, toàn ngành Thuế đã thực hiện 35.612 cuộc kiểm tra, đạt 61,2% nhiệm vụ năm và tăng 22% so với cùng kỳ.

Cục Thuế cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2026, công tác kiểm tra, chống thất thu được triển khai theo hướng quản lý rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực, doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường và còn dư địa thu lớn.

Lũy kế 7 tháng, toàn ngành đã thực hiện 35.612 cuộc kiểm tra, đạt 61,2% nhiệm vụ năm và tăng 22% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra đạt 43.767 tỷ đồng, tăng 36,1%.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, đến ngày 30/6/2026, Cục Thuế đã thực thi cắt giảm, đơn giản hóa 96 thủ tục hành chính và 2 điều kiện kinh doanh, qua đó giảm khoảng 4,4 tỷ đồng chi phí tuân thủ và giảm 481 ngày giải quyết thủ tục.

Trong kỳ, toàn ngành tiếp nhận hơn 4,1 triệu hồ sơ và đã giải quyết hơn 4,03 triệu hồ sơ, với tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đạt khoảng 99,67%.

Về công tác chuyển đổi số, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 99,4%; tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng đạt 98,9%.

Đến ngày 20/7/2026, eTax Mobile ghi nhận hơn 16 triệu lượt sử dụng, phát sinh gần 25 triệu giao dịch qua ngân hàng thương mại với tổng số tiền nộp thành công 45.018 tỷ đồng, tăng 2,4 lần cả về số giao dịch và số tiền nộp so với cùng kỳ năm 2025.

Việc triển khai hóa đơn điện tử tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 7 tháng, hệ thống đã xử lý khoảng 7 tỷ hóa đơn điện tử, nâng tổng số hóa đơn được xử lý từ khi triển khai lên 28 tỷ hóa đơn.

Số cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đạt 527.604, tăng 40% so với cuối năm 2025, trong đó có 205.769 doanh nghiệp và 321.835 hộ kinh doanh.

Với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thuế, tổng thu NSNN lũy kế 7 tháng đầu năm 2026 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.621.813 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán pháp lệnh và tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, thu từ dầu thô đạt khoảng 36.414 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán, tăng 26,6%; thu nội địa đạt 1.585.399 tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán và tăng 15,9% so với cùng kỳ.