Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng lên mức cao nhất 19 tháng

ANTD.VN - Trên thị trường quốc tế, giá gạo Việt Nam có diễn biến tích cực hơn trong tháng 7, theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương).

Gạo xuất khẩu tăng giá

Nguồn cung suy yếu do vụ Hè Thu sớm bị trì hoãn và sản lượng giảm đã tạo lực hỗ trợ cho giá.

Theo số liệu được công bố, giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam trong tháng 7 đạt 425,3 USD/tấn, tăng từ 412,3 USD/tấn trong tháng 6. Giá gạo thơm 5% tấm cũng tăng lên 507,1 USD/tấn, so với 494,1 USD/tấn của tháng trước. Đây là mức cao nhất của giá gạo Việt Nam trong 19 tháng qua.

Ở thời điểm hiện tại, theo dữ liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo trắng 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 434-438 USD/tấn. Gạo Jasmine có giá 541-545 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm đạt 500-510 USD/tấn.

So với các nguồn cung lớn trong khu vực, gạo Việt Nam hiện có mức giá cạnh tranh. Gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 450-454 USD/tấn. Tại Pakistan, cùng loại gạo có giá khoảng 399-403 USD/tấn.

Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục duy trì lợi thế về giá khi gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 361-365 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm đạt 366-370 USD/tấn.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), chỉ số giá gạo toàn cầu trong tháng 7 đạt bình quân 108,4 điểm, gần như không thay đổi so với tháng 6 nhưng cao hơn 4,7% so với cùng kỳ năm 2025.

“Thị trường lúa gạo trong nước đang ở trạng thái tương đối ổn định khi giao dịch chậm và nguồn cung vẫn khá dồi dào. Tuy nhiên, diễn biến giá xuất khẩu cho thấy nguồn cung hạn chế tại Việt Nam đang tạo thêm động lực cho giá gạo, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu và khả năng cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu tiếp tục được thị trường theo dõi”- đại diện Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại cho hay.