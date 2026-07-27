VN-Index giảm thêm hơn 17 điểm, cổ phiếu PNJ ngược dòng tăng kịch trần

ANTD.VN - Sau phiên “bắt đáy” với khối lượng khủng hơn 41 triệu đơn vị cuối tuần trước, cổ phiếu PNJ đã ngược dòng tăng kịch trần phiên hôm nay, bất chấp VN-Index giảm sâu hơn 17 điểm.

Thị trường chứng khoán vừa trải qua tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp với biên độ khá mạnh. Trong tuần, VN-Index ghi nhận phiên giảm tới hơn 62 điểm vào thứ Tư, tính chung tuần ghi nhận mức giảm hơn 100 điểm, tương đương giảm hơn 5,6%.

Bước sang phiên giao dịch sáng đầu tuần, ban đầu lực cầu đã giúp chỉ số vượt lên trên tham chiếu, tuy nhiên các lệnh mua vẫn rất thận trọng, khiến chỉ số không thể bứt phá xa.

Khi chỉ số VN-Index chỉ chạm ngưỡng kháng cự 1.700 điểm, một lần nữa áp lực bán lại dâng lên, đẩy nhiều cổ phiếu về dưới tham chiếu.

Thị trường chứng khoán có thêm phiên giao dịch tiêu cực

Trong bối cảnh chung khá ảm đạm, với hầu hết các nhóm ngành đều giảm nhẹ, cổ phiếu PNJ tiếp tục là tâm điểm đáng chú ý. Sau phiên “giải cứu” cuối tuần trước với hơn 42,3 triệu đơn vị được sang tay, lực cầu tiếp tục tăng mạnh trong phiên sáng nay đã giúp PNJ tăng khá mạnh gần 5% trong phiên sáng.

Một cổ phiếu hiếm hoi giao dịch tích cực nữa là LPB. Cổ phiếu này đã tăng tới 4,6% trong phiên sáng sau thông tin bà Phạm Thu Hương, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông lớn, nắm giữ 4,965% vốn LPBank, tương đương hơn 148,3 cổ phần.

Tạm dừng phiên sáng, sàn HOSE có 199 mã giảm và chỉ có 96 mã tăng, VN-Index giảm 3,58 điểm (-0,21%), xuống 1.682,53 điểm.

Trong khi chỉ số hai sàn còn lại tăng nhẹ với HNX-Index tăng 2,81 điểm (+1,03%), lên 275,8 điểm; UPCoM-Index tăng 0,38 điểm (+0,3%), lên 126,27 điểm.

Phiên chiều diễn ra tiêu cực hơn khi hàng loạt cổ phiếu lớn chịu áp lực bán. Nếu như phiên sáng, rổ VN30 ghi nhận biến động tương đối cân bằng với 14 mã tăng, 15 mã giảm, thì đến phiên chiều, sắc đỏ đã áp đảo.

Kết phiên, chỉ còn 5 mã trong rổ này tăng, gồm LPB, SSB, VHM, SAB và VIC. Trong đó, LPB dù đã hạ độ cao với mức tăng chỉ còn 3% lúc chốt phiên, nhưng vẫn là cổ phiếu dẫn đầu đà tăng trong số các mã vốn hóa lớn. Các mã còn lại đều tăng không quá 1%.

Ở phía ngược lại, MWG giao dịch đầy tiêu cực khi bị đẩy xuống giá sàn. Đi sau là BID giảm 3,6%, SSI, SHB, PLX đều giảm từ 3% trở lên…

Trên diện rộng, nhìn chung các nhóm cổ phiếu đều giảm điểm. Bất động sản giao dịch tiêu cực với GEX, PDR, CII giảm hết biên độ. Đặc biệt, chứng khoán hàng loạt mã chốt phiên với màu xanh mắt mèo, như VND, CTS, FTS, BSI, AGR… và nhiều mã giảm rất sâu 4-6%...

Ở chiều ngược lại, PNJ là cổ phiếu hiếm hoi giao dịch tích cực khi phiên chiều được đẩy lên giá trần, thanh khoản tương đối sôi động với hơn 10,2 triệu đơn vị khớp lệnh.

Tính chung toàn sàn HOSE phiên hôm nay có tới 258 mã giảm, chỉ còn 79 mã tăng. VN-Index giảm 17,10 điểm (-1,01%) xuống 1.669,01 điểm.

Thanh khoản không quá sôi động với 635,4 triệu đơn vị khớp lệnh, giá trị 14.575 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 733 tỷ đồng.

HNX-Index đảo chiều giảm 3,64 điểm (-1,33%) xuống 269,35 điểm với 101 giảm, 39 mã tăng. Khối lượng giao dịch trên 68 triệu đơn vị, giá trị 896 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 43 tỷ đồng.

UPCoM-Index là chỉ số duy nhất giữ được sắc xanh khi tăng nhẹ 0,37 điểm (-0,29%) lên 126,26 điểm. Thanh khoản có thêm 38,7 triệu đơn vị, giá trị 500 tỷ đồng.