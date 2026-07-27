Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng mua gần 4,97% vốn LPBank, cổ phiếu LPB "nổi sóng"

ANTD.VN - Bà Phạm Thu Hương, vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa mua 148,3 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,965% vốn của LPBank.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank) ngày 27/7 đã công bố thông tin mới về các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ Ngân hàng.

Theo đó, LPBank vừa có thêm một cá nhân nắm giữ 4,965% vốn, tương đương hơn 148,3 triệu cổ phần. Cá nhân này là bà Phạm Thu Hương, vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện giữ chức Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng sở hữu tỷ lệ gần 9,86% vốn LPBank

Trước đó, trong ngày 23/6, ông Phạm Nhật Vượng đã mua 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn Ngân hàng.

Theo dữ liệu từ Chứng khoán Vietcap, ông Phạm Nhật Vượng đã chi khoảng 6.700 tỷ đồng để gom số cổ phần trên, tương đương giá 46.000 đồng/cp. Với mức giá giao dịch hiện tại (54.800 đồng/cp), ông Vượng đã lãi tới hơn 1.200 tỷ đồng sau hơn 1 tháng nắm giữ cổ phiếu này.

Ngoài vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng, LPBank chỉ có thêm một cổ đông nắm giữ trên 1% vốn khác là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). Tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp này tại LPBank là 6,537%, tương đương gần 195,3 triệu cổ phần.

Ngay sau thông tin về giao dịch của bà Phạm Thu Hương, cổ phiếu LPBank lập tức “nổi sóng”. Trong khi chỉ số VN-Index giảm nhẹ 3,58 điểm (-0,21%) trong phiên sáng nay thì LPB tăng mạnh 4,6%, lên 54.800 đồng.

Trước đó, LPB đã có 3 phiên giảm điểm liên tiếp. Trong phiên ngày 21/7 xuất hiện giao dịch thỏa thuận hơn 129,8 triệu đơn vị; tiếp theo phiên 23/7 thêm giao dịch thỏa thuận hơn 18,5 triệu đơn vị.