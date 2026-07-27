Xuất khẩu tôm hùm thu về gần 600 triệu USD

ANTD.VN - Tôm hùm đang nổi lên như một trong những điểm sáng đáng chú ý của xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng qua đạt 585 triệu USD.

Xuất khẩu tôm hùm tiếp tục đà tăng trưởng

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu tôm hùm Việt Nam đạt khoảng 585 triệu USD, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quy mô này tương đương 10,1% tổng xuất khẩu thủy sản và gần 25% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam. Riêng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tôm hùm đạt khoảng 858 triệu USD, tăng mạnh so với các năm trước, cho thấy dư địa để đưa tôm hùm trở thành một ngành hàng thủy sản chiến lược là rất rõ.

Trung Quốc hiện là thị trường chi phối gần như toàn bộ đầu ra tôm hùm Việt Nam. Năm 2025, xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc đạt khoảng 841 triệu USD, chiếm hơn 98% tổng kim ngạch. Trong nửa đầu năm 2026, Trung Quốc tiếp tục chiếm khoảng 98,5% xuất khẩu tôm hùm Việt Nam.

Ở góc độ nhập khẩu của Trung Quốc, Việt Nam cũng đã vươn lên vị trí rất đáng chú ý. Năm 2025, Trung Quốc nhập khoảng 69,8 nghìn tấn tôm hùm, trong đó Việt Nam cung cấp khoảng 24,1 nghìn tấn, chiếm 34,5%, trở thành nguồn cung lớn nhất.

Cơ hội của tôm hùm Việt Nam đến từ nhiều yếu tố: vị trí địa lý gần Trung Quốc, thuận lợi vận chuyển hàng sống, thời gian giao hàng ngắn, chi phí logistics cạnh tranh, sản phẩm phù hợp với phân khúc nhà hàng tầm trung – cao cấp.

Bên cạnh đó, biến động thương mại, thuế quan và cạnh tranh giữa các nguồn cung như Canada, Mỹ, Australia (trong đó có cạnh tranh về giá) cũng tạo ra khoảng trống thị trường để tôm hùm Việt Nam củng cố vị thế.

Đáng chú ý, tôm hùm xanh vẫn là mặt hàng chủ đạo trong cơ cấu hàng xuất khẩu. Năm 2025, tôm hùm xanh đạt khoảng 843 triệu USD, chiếm 98,3% tổng xuất khẩu tôm hùm. Trong khi đó, tôm hùm bông – sản phẩm có giá trị cao, gắn với phân khúc cao cấp – chỉ còn khoảng 4,6 triệu USD do vướng rào cản kỹ thuật, đặc biệt tại Trung Quốc.

VASEP cho rằng tôm hùm Việt Nam cần được tiếp cận như một ngành hàng thủy sản giá trị cao, có chiến lược phát triển riêng, thay vì chỉ là một nhóm sản phẩm tăng trưởng ngắn hạn. Vì vậy, VASEP cũng nêu một số giải pháp để tăng giá trị cho tôm hùm.