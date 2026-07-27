Petrovietnam tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trên hành trình tri ân

ANTD.VN - Tháng Bảy, tháng của sự tri ân và lòng biết ơn! Trên khắp các nẻo đường, những chuyến xe mang theo tình cảm của người lao động Petrovietnam lần lượt đến với các trung tâm điều dưỡng thương binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng. Mỗi cuộc gặp gỡ là một lời tri ân, mỗi cái nắm tay là một sự tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", góp phần vun đắp và lan tỏa nét đẹp văn hóa nghĩa tình của Petrovietnam.

Những nghĩa cử cao đẹp cùng trách nhiệm với đất nước

Trong hành trình phát triển, Petrovietnam luôn thực hiện đồng thời 5 sứ mệnh: giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần củng cố tiềm lực kinh tế, quốc phòng của đất nước, đảm bảo an ninh lương thực và lan tỏa trách nhiệm cộng đồng thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Trong đó, công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công với cách mạng đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa nghĩa tình của Petrovietnam, được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ cán bộ, người lao động dầu khí.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam trao biểu trưng ủng hộ cho phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chuỗi hoạt động tri ân được Petrovietnam triển khai từ rất sớm với sự tham gia đồng bộ của Đảng ủy, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và các đơn vị thành viên.

Năm nay, chuỗi hoạt động ấy được đánh dấu bằng sự kiện đầy ý nghĩa. Tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Petrovietnam đã trao ủng hộ 25 tỷ đồng chung tay chăm lo người có công với cách mạng. Đây chính là tấm lòng, là tình cảm và trách nhiệm của hơn 61.000 cán bộ, người lao động Petrovietnam đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Với Petrovietnam, công tác "Đền ơn đáp nghĩa" chưa bao giờ là hoạt động mang tính thời điểm. Đó là sự tiếp nối của một truyền thống đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, là sự tri ân được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ. Mỗi chương trình an sinh xã hội, mỗi chuyến về nguồn hay mỗi cuộc gặp gỡ với thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách đều xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã viết nên hòa bình, để hôm nay Petrovietnam cùng đất nước vững bước trên hành trình phát triển.

Đoàn công tác Petrovietnam dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ, Công viên Lê Thị Riêng.

Hành trình nghĩa tình nối dài trên khắp mọi miền đất nước

Tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), trong không gian trang nghiêm bên Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác Petrovietnam thành kính dâng hương, tưởng nhớ những người chiến sĩ đã ngã xuống. Đặc biệt, chuyến đi diễn ra đúng thời điểm lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Những nén hương được thắp lên bên khu vực khai quật hài cốt liệt sĩ càng làm sâu sắc hơn lòng biết ơn đối với sự hy sinh vô giá của các thế hệ cha anh, đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên Petrovietnam về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

Petrovietnam tặng quà và trao hỗ trợ cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Từ điểm khởi đầu đầy ý nghĩa ấy, hành trình tri ân của Petrovietnam tiếp tục nối dài trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi chuyến đi là một nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc với thế hệ người lao động hôm nay đang tiếp bước xây dựng đất nước.

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), các thành viên trong đoàn công tác Petrovietnam đã không kìm được sự xúc động khi gặp những thương binh nặng mang trên mình thương tật chiến tranh. Có người từng chiến đấu trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; có người tham gia bảo vệ biên giới…Điểm chung của các cựu binh nơi đây là cuộc sống của họ gắn liền với chiếc xe lăn và chịu nỗi đau thương tật di chứng suốt đời. Dẫu vậy, họ vẫn giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn lạc quan và thể hiện ý chí sắt đá vượt lên nghịch cảnh, trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ hôm nay.

Đoàn công tác Petrovietnam hỏi thăm, động viên các thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Hưng Yên.

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Hưng Yên, những cái nắm tay thật chặt, những lời hỏi han ân cần và sự lắng nghe chân thành đã làm cho khoảng cách như xóa nhòa. Những phần quà mang theo tình cảm của hơn 61.000 cán bộ, người lao động Petrovietnam được gửi tới các thương, bệnh binh như lời tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân vì độc lập dân tộc. Rời Hưng Yên, đoàn công tác tiếp tục đến với mảnh đất Ninh Bình, thăm các gia đình chính sách, đồng thời khảo sát thực tế để triển khai xây dựng, sửa chữa những căn nhà nghĩa tình dành cho các hội viên cựu chiến binh còn nhiều khó khăn. Những mái nhà được sửa sang, xây mới sẽ là nơi che mưa, che nắng, là điểm tựa giúp các cựu chiến binh thêm ổn định cuộc sống.

oàn công tác khảo sát nơi ở của các hội viên hội CCB có hoàn cảnh khó khăn để triển khai hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà nghĩa tình.

Petrovietnam tặng quà tri ân các thương binh, nạn nhân chất độc da cam tại phường Láng (Hà Nội).

Tại Hà Nội, hành trình tri ân tiếp tục đến với các thương binh và nạn nhân chất độc da cam tại phường Láng và phường Giảng Võ. Dù chiến tranh đã lùi xa, những mất mát vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Cuộc gặp gỡ giản dị, cùng những lời động viên sự sẻ chia chân thành của đoàn công tác Petrovietnam đã tiếp thêm động lực để các thương binh, nạn nhân chất độc da cam và thân nhân gia đình chính sách thêm vững tin, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội CCB Petrovietnam ân cần thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lộc, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ở Phú Thọ, cảm xúc như lắng đọng khi đoàn đến thăm Trung tâm Điều dưỡng người có công và có dịp đến đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Câu chuyện của Mẹ Phạm Thị Lộc, người dành hơn nửa thế kỷ lặng lẽ chờ đợi người chồng liệt sĩ chưa tìm thấy phần mộ, hay Mẹ Nguyễn Thị Căn một mình nuôi con, phụng dưỡng gia đình sau ngày chồng hy sinh, khiến mỗi người thêm thấu hiểu những hy sinh thầm lặng phía sau chiến thắng của dân tộc. Những cuộc đời bình dị ấy đã góp phần viết nên lịch sử, để hôm nay đất nước được sống trong hòa bình và phát triển.

Để "Nghĩa tình Petrovietnam" luôn được tiếp nối

Chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Petrovietnam không chỉ hướng tới các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam mà còn dành sự quan tâm tới những cán bộ, người lao động là thân nhân các gia đình có công với cách mạng.

Hội CCB Petrovietnam tặng quà tri ân các đồng chí là thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Tại Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội CCB Petrovietnam đã đến thăm, tặng quà các thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại cơ quan Hội. Cùng với đó, buổi gặp mặt các cán bộ là thân nhân liệt sĩ đang công tác tại Bộ máy Quản lý và Điều hành Petrovietnam cũng được tổ chức trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Những câu chuyện về truyền thống gia đình cách mạng, về sự tiếp nối giữa các thế hệ đã khẳng định rằng, lòng biết ơn luôn được gìn giữ và lan tỏa trong chính đại gia đình Petrovietnam. Với nhiều cán bộ, sự quan tâm, động viên của Petrovietnam chính là nguồn động viên tinh thần to lớn để họ tiếp tục cống hiến, phát huy truyền thống của cha anh trong công việc và cuộc sống.

Hội CCB, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ máy QL&ĐH gặp mặt các cán bộ là thân nhân gia đình liệt sĩ.

Tinh thần nghĩa tình ấy cũng được lan tỏa tới cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội. Trong chuyến công tác tại xã Tân Long (tỉnh Tuyên Quang), đoàn công tác Petrovietnam trở lại thăm hai hộ gia đình từng được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở sau đợt bão lũ năm 2025. Những mái ấm được dựng lên từ sự chung tay của cán bộ, người lao động Petrovietnam đã trở thành chỗ dựa vững chắc để các gia đình ổn định cuộc sống, đồng thời khẳng định văn hóa sẻ chia và trách nhiệm xã hội luôn được Tập đoàn gìn giữ, phát huy bằng những việc làm thiết thực.

Có thể thấy, xuyên suốt hành trình tri ân là hình ảnh những đoàn công tác miệt mài đi qua nhiều địa phương, mang theo những phần quà, những lời động viên và trên hết là sự trân trọng đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc.

Lãnh đạo Petrovietnam động viên, trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và kiểm tra thực tế các căn nhà đã được xây dựng, sửa chữa từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn.

Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm của hàng vạn người lao động Petrovietnam. Những cuộc gặp chỉ diễn ra trong ít giờ nhưng để lại dư âm rất lâu trong lòng mỗi người tham dự. Và có những cái nắm tay, những nén hương, những phút mặc niệm đã nhắc nhở rằng, sự phát triển hôm nay luôn được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ đi trước.

Đối với Petrovietnam, tri ân không dừng ở một ngày lễ hay một tháng cao điểm. Đó là trách nhiệm, là đạo lý và cũng là một giá trị văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ cán bộ, người lao động. Chính từ những hành động bền bỉ ấy, truyền thống "Nghĩa tình Petrovietnam" tiếp tục được vun đắp, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để Tập đoàn không chỉ hoàn thành sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.