Canada rà soát hạn ngạch thuế quan với thép nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam lưu ý

ANTD.VN - Canada tổ chức tham vấn công khai về việc quản lý hạn ngạch thuế quan đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu, Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam có liên quan.

Doanh nghiệp xuất khẩu thép sang Canada cần theo dõi diễn biến mới từ thị trường

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa thông tin về việc Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (Global Affairs Canada) tổ chức tham vấn công khai về việc quản lý hạn ngạch thuế quan (tariff-rate quota – TRQ) đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu thuộc mục 82 của Danh mục Kiểm soát nhập khẩu (Import Control List – ICL) của Canada.

Theo đó, ngày 27/6/2025, Chính phủ Canada đã áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu thuộc mục 82 của Danh mục Kiểm soát nhập khẩu. Biện pháp này sau đó đã được sửa đổi vào các ngày 01/8/2025, 26/12/2025 và tiếp tục được sửa đổi vào ngày 28/6/2026.

Biện pháp hạn ngạch được thiết lập theo Lệnh áp thuế bổ sung đối với việc nhập khẩu một số sản phẩm thép (SOR/2025-148); quy tắc và thủ tục hiện hành được nêu tại Thông báo gửi nhà nhập khẩu: Mục 82 – Sản phẩm thép – Số 1163; và được quản lý theo thẩm quyền của Đạo luật về Giấy phép xuất khẩu và nhập khẩu (Export and Import Permits Act – EIPA).

Đợt tham vấn công khai diễn ra từ ngày 23/7/2026 đến ngày 19/8/2026. Các bên liên quan có thời hạn nộp phản hồi, ý kiến và đề xuất đến 23 giờ 59 phút (giờ miền Đông Canada) ngày 19/8/2026.

Trước diễn biến này, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm thép liên quan rà soát tình hình xuất khẩu các sản phẩm thép thuộc phạm vi biện pháp hạn ngạch thuế quan sang thị trường Canada; nghiên cứu kỹ nội dung tham vấn, các văn bản liên quan (SOR/2025-148, Thông báo số 1163, EIPA) và cơ chế phân bổ hạn ngạch dự kiến;

Cân nhắc tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình tham vấn (qua bảng hỏi trực tuyến hoặc liên hệ đầu mối của Canada) trước thời hạn 23 giờ 59 phút (giờ miền Đông) ngày 19/8/2026, nhằm bày tỏ quan điểm về phương thức quản lý, điều hành hạn ngạch.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc; đánh giá tác động của cơ chế hạn ngạch thuế quan tới hoạt động xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường; Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Thép Việt Nam xuất khẩu sang Canada hiện chiếm thị phần không lớn. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, xuất khẩu sắt thép (mã HS 72) của Việt Nam sang Canada giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh Canada áp dụng các biện pháp hạn ngạch thuế quan mới và nhu cầu nhập khẩu thép từ thị trường này suy yếu. Do vậy, muốn khai thác thêm thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý các diễn biến mới từ thị trường.