Gửi yêu thương, nâng bước những mầm xanh

ANTD.VN - Chiều 12/9, tại trụ sở toà soạn, An ninh Thủ đô đã phối hợp cùng Tập đoàn Tân Hiệp Phát tổ chức gặp mặt các cháu là con đỡ đầu nhân dịp năm học mới. Chương trình đã trao hỗ trợ quý II, quý III và tặng quà Trung thu cho các cháu, qua đó động viên, tiếp thêm niềm vui và động lực để các cháu bước vào năm học mới. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm xã hội của hai đơn vị, đồng hành cùng các cháu trên hành trình học tập và trưởng thành.

Cuộc gặp gỡ đã trở nên quen thuộc qua năm tháng.

Đặc biệt, chương trình cũng đã trao quà tặng và biểu dương hai cháu Lê Nhật Linh, Nguyễn Đăng Huy vừa trúng tuyển Đại học và Cao đẳng. Món quà là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ, đồng thời tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên chặng đường mới.

Ươm những mầm xanh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tá Đỗ Trần Quân - Phó trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô bày tỏ sự vui mừng, nhận thấy các cháu ngày càng trưởng thành, mạnh dạn hơn trong giao tiếp và có nhiều tiến bộ trong học tập. Đó không chỉ là những kết quả đáng tự hào của cá nhân các cháu và gia đình, mà còn là niềm vui, là động lực để những người làm báo Công an Thủ đô tiếp tục hành trình ươm những mầm xanh của mình.

Gần 30 năm qua, "Quỹ Bầu ơi thương lấy bí cùng" của An ninh Thủ đô đã bền bỉ đồng hành, hỗ trợ con liệt sĩ Công an và con cán bộ, chiến sĩ Công an mồ côi, với những khoản trợ cấp được duy trì đều đặn, góp phần chia sẻ khó khăn mất mát, đồng hành và tiếp thêm điểm tựa cho các gia đình.

Trung tá Đỗ Trần Quân nhấn mạnh, việc đỡ đầu, chăm lo cho con liệt sĩ công an, con công an mồ côi trong suốt mấy chục năm qua không chỉ là là trách nhiệm, mà còn là nghĩa tình mà Báo An ninh Thủ đô dành cho các gia đình.

Sự đồng hành ấy nhằm tiếp thêm điểm tựa để các cháu yên tâm học tập, để trên mỗi bước đường trưởng thành, mỗi khi ngoảnh lại, các cháu đều thấy, vẫn có những người đồng đội của cha mình ở phía sau hỗ trợ, động viên và sẻ chia cùng các cháu.

Trung Tá Đỗ Trần Quân và bà Nguyễn Thị Cẩm Phượng trao quà Trung thu cho các cháu là con đỡ đầu của Báo.

Chia sẻ tại cuộc gặp, bà Nguyễn Thị Cẩm Phượng, Phó Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết, Tân Hiệp Phát đồng hành cùng An ninh Thủ đô trong chương trình "Cùng em vững bước tương lai" bởi chúng tôi nhận thấy sự đồng điệu trong tinh thần trách nhiệm xã hội và những giá trị mà chương trình hướng tới. Chúng tôi trân trọng và cảm phục hành trình gần 30 năm Báo bền bỉ chăm lo cho hậu phương của những người đồng đội đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Tân Hiệp Phát luôn quan niệm rằng, phát triển doanh nghiệp không chỉ là tạo ra những giá trị trong hoạt động kinh doanh, mà còn là chủ động thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đặc biệt, những cán bộ, chiến sĩ Công an đã lựa chọn một công việc đặc thù, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, thậm chí hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Sự hy sinh ấy không chỉ thuộc về một cá nhân hay một gia đình, mà là giá trị cần được xã hội trân trọng, ghi nhớ và tiếp nối bằng những hành động thiết thực.

Vì vậy, đồng hành cùng các em cũng là cách Tân Hiệp Phát bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ; đồng thời góp một phần nhỏ để các em có thêm điểm tựa trong học tập, cuộc sống và hành trình trưởng thành.

"Với chúng tôi, sự đồng hành không chỉ dừng lại ở khoản hỗ trợ hằng tháng, mà quan trọng hơn là sự có mặt, lắng nghe và sẻ chia trong hành trình các em lớn lên. Qua mỗi dịp gặp gỡ như Tết, Quốc tế Thiếu nhi hay Trung thu, chúng tôi mong muốn mang đến cho các em không chỉ những món quà, mà còn là niềm vui, sự động viên và cảm giác luôn có những người quan tâm, đồng hành phía sau, để các em có thêm niềm tin, lòng tự hào, nỗ lực học tập và phát triển.

Đó cũng chính là điểm gặp gỡ giữa Báo An ninh Thủ đô, Tân Hiệp Phát và chương trình ‘Cùng em vững bước tương lai’: cùng đặt con người ở vị trí trung tâm, cùng đề cao trách nhiệm với cộng đồng và cùng mong muốn những giá trị tốt đẹp được tiếp nối. Chúng tôi tin rằng, khi sự sẻ chia được duy trì bằng những hành động bền bỉ và chân thành, những điểm tựa hôm nay sẽ có thể trở thành hành trang để các em vững bước trên con đường tương lai.”- Bà Nguyễn Thị Cẩm Phượng nhấn mạnh.

Dõi theo từng bước trưởng thành

Trò chuyện với phóng viên An ninh Thủ đô, mỗi khi nhắc đến người chồng đã hy sinh, chị Đoàn Thanh Trà không giấu được xúc động. Cách đây 15 năm, chị đã mất đi người chồng thân yêu trong một lần anh thực hiện nhiệm vụ của tổ cảnh sát cơ động, tuần tra trên phố Thụy Khuê.

Trong lúc truy đuổi 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn điều khiển xe mô tô không đeo biển kiểm soát, tăng tốc bỏ chạy. Chiếc xe chở Thượng úy Lê Văn Sinh và Hạ sĩ Phương Văn Sơn đã bị một chiếc ô tô húc mạnh vào từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy chở 2 chiến sĩ kéo lê một đoạn khá dài, khiến Hạ sĩ Phương Văn Sơn (người cầm lái) hy sinh tại chỗ và Thượng úy Lê Văn Sinh bị thương nặng. Dù đã được đồng đội khẩn trương đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu rồi chuyển tiếp Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật gấp, song do thương tích quá nặng nên anh đã không qua khỏi.

Hai cháu Lê Nhật Linh, Nguyễn Đăng Huy vừa trúng tuyển Đại học và Cao đẳng.

Khi chồng hy sinh, chị Trà mới 32 tuổi, cháu lớn học lớp 1, cháu thứ 2 mới được 2 tuổi. Trong đám tang của chồng, chị không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chị cũng không biết mình đã trở về nhà như thế nào. Hai con chị còn quá nhỏ để hiểu hết được những mất mát, thiệt thòi khi mồ côi cha.

Hai vợ chồng khi đó đang thuê nhà ở Xuân Đỉnh, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chị buôn bán tại chợ Đồng Xuân, thường xuyên phải đi sớm về muộn, còn anh vừa làm nhiệm vụ vừa tranh thủ chăm lo, đưa đón các con.

“Ngày anh hy sinh, các con còn nhỏ quá. Cháu thứ hai mới hơn 2 tuổi, cháu lớn cũng chưa tự lo được cho mình. Trước đây, anh thường đưa đón con lớn đi học, còn tôi đi bán hàng nên có những hôm 7 giờ tối hai mẹ con vẫn còn ngoài đường. Anh mất rồi, mọi việc trong nhà, việc chăm con, kiếm sống đều dồn lên đôi vai tôi”, chị Trà nghẹn giọng.

Những năm tháng sau đó là quãng thời gian chị phải vừa làm mẹ, vừa làm cha. Cháu nhỏ được bà nội đón về chăm sóc đến năm 5 tuổi để chị có thể tiếp tục buôn bán, trang trải cuộc sống. Nhà chưa có, kinh tế eo hẹp, nhưng chị vẫn cố gắng để các con được học hành đầy đủ.

Có lẽ chính từ những thiếu thốn và mất mát ấy, chị càng trân trọng từng bước trưởng thành của các con hôm nay. Niềm vui của người mẹ là thấy con mình lớn lên, sống có ích và tiếp bước cha.

Người con trai cả Lê Nhật Anh, sinh năm 2003, cũng đã từng là con đỡ đầu của An ninh Thủ đô, nay đã là Thiếu úy Công an, công tác tại Công an phường Ba Đình. Còn cô con gái thứ hai Lê Nhật Linh, sinh năm 2008, vừa trúng tuyển trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1.

“Anh ấy không còn nữa, nhưng tôi nghĩ các con trưởng thành được như hôm nay cũng là một phần sự tiếp nối của anh. Tôi chỉ mong các con cố gắng học tập, sống tử tế, làm tốt công việc của mình để bố ở nơi nào đó cũng thấy yên lòng”, chị Trà chia sẻ.

Chị Đoàn Thanh Trà cho biết, chị hết sức trân trọng sự đồng hành bền bỉ của Báo An ninh Thủ đô dành cho các con trong nhiều năm qua. Những hỗ trợ thường niên rồi nhân dịp năm học mới, hay khi các cháu đạt thành tích trong học tập... đều là nguồn động viên thiết thực đối với gia đình.

“Các cô, các chú thường xuyên hỏi thăm, động viên mấy mẹ con. Đặc biệt, luôn nhắc các cháu phải sống tốt, biết yêu thương và sau này có điều kiện thì giúp đỡ người khác. Với tôi, đó mới là điều ý nghĩa nhất”, chị Đoàn Thanh Trà xúc động chia sẻ.

Con gái chị Trà, cháu Lê Nhật Linh kể, cháu luôn cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của Báo An ninh Thủ đô đối với gia đình, đặc biệt là những lời động viên, hướng dẫn dành cho hai anh em trong học tập và cuộc sống.

“Cháu rất vui và biết ơn các cô, các chú ở Báo An ninh Thủ đô đã luôn quan tâm đến gia đình và động viên hai anh em. Từ nhỏ, cháu đã mơ ước được công tác trong ngành Công an và nay đã trúng tuyển vào trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1, bản thân càng có thêm động lực để cố gắng, tiếp nối truyền thống của bố và gia đình”, Nhật Linh bộc bạch.

Nhật Linh cho biết, sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt, để sau này trở thành một người chiến sĩ Công an, xứng đáng với sự hy sinh của cha cùng niềm tin, sự đồng hành của Báo và Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Sự đồng hành của Tân Hiệp Phát cũng thể hiện vai trò doanh nghiệp trong các hoạt động an sinh, hướng tới gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Nâng bước tương lai

Chương trình “Cùng em vững bước tương lai” được An ninh Thủ đô triển khai với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát bắt đầu từ năm 2025. Trong giai đoạn 2025-2031, Tập đoàn cam kết hỗ trợ gần 1 tỷ đồng, dành cho thân nhân các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Nguồn kinh phí này góp phần nâng mức trợ cấp hằng tháng cho mỗi em, giúp gia đình có thêm điều kiện chăm lo việc học tập và cuộc sống của các em trong những năm tới.

Tại lễ ký kết ngày 18-8-2025, ông Nguyễn Duy Hưng, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cho biết chương trình được thực hiện theo hướng bảo trợ dài hạn, kéo dài từ năm 2025 đến năm các em tròn 18 tuổi. Tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, tăng ít nhất 400% so với mức hỗ trợ trước đó.

Việc duy trì hỗ trợ trong nhiều năm có ý nghĩa thiết thực đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt. Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, chương trình hướng tới việc bảo đảm các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt và ổn định cuộc sống trong quá trình trưởng thành.

Chương trình đỡ đầu của An ninh Thủ đô đã trở thành điểm tựa nghĩa tình dành cho con liệt sĩ Công an, con cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô mồ côi.

Sự tham gia của Tân Hiệp Phát cũng cho thấy vai trò của doanh nghiệp trong các chương trình an sinh xã hội, nhất là những hoạt động hướng tới gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Với An ninh Thủ đô, việc duy trì chương trình bảo trợ dài hạn là một phần trong hoạt động chăm lo cho thân nhân các cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Mục tiêu là duy trì nguồn hỗ trợ ổn định, để các em có thêm điều kiện học tập và trưởng thành.