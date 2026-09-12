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Áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay trên vùng biển Hà Tĩnh- Huế, Trung bộ mưa cực lớn

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Hạ Quỳnh

ANTD.VN -Vùng áp thấp ngay sát bờ biển khu vực TP Huế- Đà Nẵng vừa mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây mưa cực lớn cho khu vực này trong ngày hôm nay.

Cơ quan khí tượng thông tin, sáng sớm nay 12/9, vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển hướng Tây Bắc với vận tốc khoảng 10km/h.

Vào sáng sớm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới được dự báo giữ nguyên hướng di chuyển theo Tây Bắc trong vài ngày tới và cũng chưa có dấu hiệu sẽ mạnh lên thành bão trong 2-3 ngày tới đây. Vào sáng mai 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc-109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển TP. Huế-TP Đà Nẵng, cách TP. Đà Nẵng 120km về phía Đông Đông Bắc.

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Áp thấp nhiệt đới vừa xuất hiện ngay vùng biển Hà Tĩnh- TP Huế

Dự báo cho thấy, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển theo Tây Bắc, đến sáng thứ Hai tuần tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc-107,3 độ Kinh Đông; trên vùng biển ven bờ từ Hà Tĩnh đến TP. Huế.

Cảnh báo vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và phía Tây Hoàng Sa có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động (Cấp rủi ro 3).

Trong ngày hôm nay, Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị có mưa lớn; trọng tâm mưa là Nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, cục bộ có nơi trên 250mm.

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