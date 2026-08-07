VIB One Card: Một chiếc thẻ cho mọi giai đoạn tài chính

ANTD.VN -Một chiếc thẻ có thể đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu, mở rộng đặc quyền theo từng cột mốc cuộc sống và tự động nâng hạng khi khách hàng phát triển về năng lực tài chính.

Sau nhiều năm đi cùng định vị “Dẫn đầu xu thế thẻ”, với One Card, VIB kỳ vọng tạo nên bước tiến mới cho trải nghiệm thẻ tín dụng – nơi mọi giá trị được tích hợp trên một chiếc thẻ duy nhất và liên tục phát triển cùng khách hàng trong suốt hành trình tài chính cá nhân.

Thông thường, mỗi lần được nâng hạng thẻ cũng đồng nghĩa khách hàng phải phát hành lại một chiếc thẻ mới. Với VIB One Card, điều đó không còn cần thiết – khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng chính chiếc thẻ đang có khi hạng thẻ được nâng cấp và quyền lợi được mở rộng, tạo nên trải nghiệm xuyên suốt và liền mạch.

Khách hàng không còn phải đổi thẻ khi cuộc sống và nhu cầu chi tiêu thay đổi

Cuộc sống của mỗi người luôn vận động. Từ những ngày đầu đi làm, lập gia đình, mở rộng công việc đến những chuyến công tác hay trải nghiệm quốc tế, mỗi giai đoạn đều có những ưu tiên tài chính và nhu cầu chi tiêu mới.

Tuy nhiên, với phần lớn các dòng thẻ tín dụng hiện nay, mỗi lần thẻ được nâng hạng thường đồng nghĩa với việc khách hàng phải phát hành lại một chiếc thẻ mới để có hạn mức và quyền lợi cao hơn. Một chiếc thẻ mới cũng đồng nghĩa với việc cập nhật lại thông tin thanh toán trên các nền tảng đang sử dụng, thay đổi trải nghiệm và làm quen với một hệ quyền lợi mới.

Đó là cách thị trường đã vận hành trong nhiều năm. VIB One Card được phát triển để thay đổi điều đó khi là dòng thẻ tiên phong cho phép khách hàng tiếp tục sử dụng chính chiếc thẻ đang có ngay cả khi hạng thẻ được nâng cấp. Từ những giao dịch đầu tiên đến các cột mốc tài chính lớn hơn, trải nghiệm của khách hàng luôn được duy trì một cách liền mạch trên cùng một chiếc thẻ..

Chiếc thẻ tự thay đổi để tiến bước cùng khách hàng

Điểm khác biệt của VIB One Card không nằm ở việc sở hữu nhiều ưu đãi hơn, mà ở cách những quyền lợi được nâng cấp theo nhu cầu, năng lực tài chính và mức độ gắn kết của khách hàng. Khi ưu tiên tài chính và nhu cầu chi tiêu thay đổi, khách hàng có thể chủ động điều chỉnh các danh mục hoàn tiền để luôn tập trung vào những khoản chi mang lại nhiều giá trị nhất.

Chủ thẻ có thể lựa chọn đồng thời tối đa 3 trong 5 lĩnh vực chi tiêu thiết yếu phục vụ cá nhân, gia đình và công việc, gồm mua sắm, du lịch, giáo dục, bảo hiểm và chi tiêu quốc tế, với mức hoàn tiền lên đến 9%, tổng giá trị đến 18 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, khách hàng có thể thay đổi danh mục hoàn tiền hằng tháng theo nhu cầu thực tế, giúp quyền lợi của chiếc thẻ luôn đồng hành cùng những ưu tiên chi tiêu mới của mình.

Khi phạm vi chi tiêu mở rộng ra ngoài biên giới, chiếc thẻ tín dụng cũng cần tiếp tục mở rộng giá trị. Từ những chuyến công tác, kỳ nghỉ ở nước ngoài đến việc thanh toán trên các nền tảng trực tuyến, phần mềm hay dịch vụ số quốc tế, VIB One Card được thiết kế để giúp khách hàng tối ưu chi phí và trải nghiệm mà không cần đổi sang một dòng thẻ chuyên biệt khác.

Chủ thẻ được hưởng ưu đãi 0% phí giao dịch ngoại tệ trong ba tháng đầu, sau đó chỉ 1% trong suốt quá trình sử dụng. Đồng thời, khách hàng mở thẻ hạng Signature được tặng ngay 4 lượt sử dụng phòng chờ sân bay miễn phí và tiếp tục nhận thêm lượt sử dụng không giới hạn theo doanh số chi tiêu, cùng hệ sinh thái ưu đãi từ VIB và Visa. Nhờ đó, chiếc thẻ tiếp tục mang lại giá trị khi hành trình tài chính và phạm vi chi tiêu của khách hàng ngày càng mở rộng.

Thẻ tín dụng bước sang một thế hệ mới

Nếu khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu giúp VIB One Card phù hợp với hiện tại, thì khả năng phát triển cùng khách hàng mới là điểm tạo nên khác biệt của sản phẩm.

Theo sự gia tăng năng lực tài chính và quá trình gắn kết với ngân hàng, One Card có thể tự động nâng hạng thẻ từ Gold lên Platinum và Signature, đồng thời nâng hạn mức tín dụng lên đến 2 tỷ đồng cùng hệ quyền lợi tương ứng ngay trên chính chiếc thẻ đang sử dụng.

Nhờ đó, việc nâng hạng không còn là bắt đầu lại với một chiếc thẻ mới, mà trở thành sự tiếp nối liền mạch của hành trình tài chính. Trải nghiệm sử dụng được duy trì xuyên suốt, trong khi chiếc thẻ tiếp tục mở rộng giá trị theo từng cột mốc phát triển của khách hàng.

Khả năng này được xây dựng trên nền tảng dữ liệu, công nghệ và AI của VIB, đồng thời, là kết quả của chiến lược đầu tư dài hạn nhằm phát triển những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn có khả năng tự thích ứng và phát triển cùng khách hàng trong suốt hành trình tài chính.

Với VIB One Card, "ONE là ĐỦ" không chỉ là việc tích hợp nhiều hạng thẻ, nhiều hệ quyền lợi, nhiều đặc quyền trên một chiếc thẻ duy nhất, mà còn mở ra bước tiến mới về thẻ tín dụng. Nếu trước đây khách hàng phải thay đổi chiếc thẻ khi nhu cầu tài chính thay đổi, thì giờ đây chính chiếc thẻ sẽ liên tục mở rộng hạn mức, quyền lợi và đặc quyền để phát triển cùng khách hàng trong từng giai đoạn của hành trình tài chính.

Đó cũng là triết lý thiết kế của thế hệ thẻ tín dụng mới: thay vì tạo ra một sản phẩm chỉ phù hợp với một vài nhu cầu chi tiêu tại một thời điểm nhất định, chiếc thẻ được thiết kế để không ngừng mở rộng giá trị theo sự phát triển của chính khách hàng.

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