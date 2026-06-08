Công an xã An Khánh vận động thành công đối tượng truy nã đầu thú

ANTD.VN - Kiên trì và bền bỉ, Công an xã An Khánh, Hà Nội đã vận động thành công đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ Công an xã An Khánh, đơn vị vừa vận động thành công đối tượng Nguyễn Đắc Thao (SN 1990) trú tại thôn Quyết Tiến, xã An Khánh ra đầu thú.

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Đối tượng truy nã Nguyễn Đắc Thao

Theo hồ sơ, Thao là bị can trong vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 16-7-2025 tại khu vực Cầu Gồ, xã An Khánh.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 24-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Đắc Thao.

Sau thời gian tích cực vận động, thuyết phục của Công an xã An Khánh, ngày 4-6-2026, Nguyễn Đắc Thao đã đến Công an xã đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an xã An Khánh đang lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.